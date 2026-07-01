Se confirmó qué camiseta utilizará la Selección Argentina frente a Cabo Verde

La Selección Argentina se prepara para el duelo decisivo frente a Cabo Verde. La Albiceleste se medirá este viernes a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante el equipo africano por los 16avos de final.

En la previa a este encuentro, se confirmó cuál será la vestimenta de la campeona del mundo en el primer mata-mata. Argentina tendrá la camiseta titular y utilizará pantalones y medias blancas. De esta forma, repetirá la misma indumentaria que usó frente a Argelia (3-0). Además, el Dibu Martínez lucirá íntegramente de verde al igual que en el debut del Mundial.

Por otro lado, Cabo Verde vestirá su camiseta titular azul, con pantalones y medias del mismo color. Además, el famoso arquero Vozinha tendrá una vestimenta íntegramente amarilla. El portero de 40 años utilizará la misma prenda que usó en el histórico empate frente a España, donde fue la gran figura.

Además, el árbitro del partido que se conocerá en las próximas horas portará una camiseta roja con pantalones y medias negras.

Probable formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cambio importante en la logística de la Selección Argentina

En las últimas horas, se confirmó que la Selección Argentina cambió su logística para el partido ante Cabo Verde. Tras la práctica matutina, la Albiceleste viajará este miércoles hacia Miami, sede donde se jugará el duelo de 16avos de final.

La delegación saldrá de Kansas a las 14 horas hacia Florida. Inicialmente, el viaje estaba previsto para el jueves, pero el cuerpo técnico decidió modificar para una mejor estabilidad logística. Mañana, Lionel Scaloni dirigirá la última práctica y definirá el once titular para enfrentar al conjunto africano.