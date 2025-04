Se conoció el motivo por el que Franco Colapinto no podría reemplazar a Doohan en la Fórmula 1

Revelaron el motivo por el que Franco Colapinto no podría reemplazar a Jack Doohan.

Franco Colapinto todavía no pudo sentarse oficialmente en un vehículo de Alpine en la Fórmula 1, mientras que Jack Doohan no termina de convencer por su floja temporada. En este contexto, un expiloto reveló el motivo por el que la escudería no habría decidido reemplazar al australiano.

Ralf Schumacher, hermano de la leyenda alemana, explicó que la postura de Alpine sobre la titularidad de Doohan no se trata solo de una cuestión de rendimiento deportivo.

El polémico hermano de Michael habló sin filtro sobre la posición del piloto argentino con respecto a los sponsors que tanta relevancia tienen en la Máxima. Durante una entrevista en el podcast de Sky Sport, confesó el motivo por el que Alpine todavía no mueve las piezas en su equipo.

El motivo por el que Franco Colapinto no reemplaza a Doohan: «Tiene que pagarse»

“Escuché que Doohan tiene un patrocinador con un valor de 10 millones de euros en el bolsillo. Si el dinero de Colapinto no llega al equipo, no creo que lo cambien por el momento porque eso tiene que pagarse de alguna manera”, planteó el excorredor de Jordan, Williams y Toyota.

En ese sentido, el menor de los Schumacher disparó que Jack Doohan “no es lo suficientemente bueno para la Fórmula 1″.

“Es un poco pronto y tiene un compañero de equipo con mucha experiencia como Pierre Gasly, quien también se ha adaptado al equipo y está recibiendo apoyo”, comentó.

Antes de finalizar, Ralf palpitó el futuro de Alpine en la Fórmula 1 con respecto a sus pilotos: “Puedo imaginar que Doohan sobrevivirá de alguna manera, pero Flavio (Briatore) siempre es bueno para dar una sorpresa”.