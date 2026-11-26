En una audiencia marcada por interrupciones y cruces en la sala, el abogado José Fernández Codazzi declaró este jueves 26 de noviembre 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio 2024 en la localidad de 9 de Julio.

De acuerdo con los registros de la audiencia celebrada en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Amado Ceroleni, y las constancias del expediente federal consignadas por Perfil, la declaración de José Fernández Codazzi se produjo tras haber recibido en octubre una condena de tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa en Corrientes, y chocó de frente con la reacción de Laudelina Peña, quien lo interrumpió a los gritos desde el banquillo para tildarlo de «mentiroso».

Relevado del secreto profesional por sus exdefendidos Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez, el letrado insistió en la teoría del accidente vial, responsabilizó al matrimonio integrado por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava y aseguró que la tía del niño actuó bajo amenazas.

Qué declaró José Fernández Codazzi sobre Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava en el juicio por Loan

Durante su testimonio bajo juramento ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, José Fernández Codazzi reconstruyó las conversaciones que mantuvo durante las primeras semanas de la búsqueda de Loan Danilo Peña y sostuvo tres ejes centrales.

Según afirmó el exabogado, Laudelina Peña le relató que el niño habría equivocado el camino al regresar del naranjal y fue embestido por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

«Me dijo que ella no alcanzó a ver el impacto, pero que escuchó un ruido, giró el cuerpo y que ve que la camioneta se detiene, se bajan los ocupantes y ahí es donde lo alzan al nene. Lo tiran en la parte de atrás», declaró Codazzi, agregando que interpretó que el niño estaba sin vida y que incluso un hijo de seis años de la pareja habría mencionado espontáneamente el choque en una reunión.

El testigo vinculó directamente a Caillava con la aparición del calzado de Loan el 14 de junio 2024, al sostener que la exfuncionaria intimidó a Laudelina con dañar a sus hijos y le entregó la zapatilla cerca de una escuela para que la plantara en el campo, marcando luego el sitio «con una rama».

Codazzi defendió la inocencia de Bernardino Benítez, tío político del niño, cuestionó su detención inicial sin orden judicial y acusó al marino retirado Carlos Pérez de haber intentado incriminarlo desde las primeras horas ante la policía.

Las denuncias de José Fernández Codazzi contra Alan Cañete y las pericias oficiales del caso Loan

En otro tramo de la audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña, José Fernández Codazzi denunció haber recibido amenazas telefónicas de Alan Cañete, uno de los diez imputados por entorpecer la investigación tras presentarse en Corrientes junto a la abogada Elizabeth Cutaia invocando falsamente a la Fundación Lucio Dupuy y a la PROTEX.

Sin embargo, el relato sostenido por Codazzi contrasta con los elementos objetivos incorporados al expediente judicial: