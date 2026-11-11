Presupuesto 2027: sectores aliados desconfían del oficialismo por la falta de respuesta del Gobierno

A menos de 20 días para el cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso, el debate por la «ley de leyes» por el Presupuesto 2027 transita por un camino de extrema lentitud y tensión. Pese a que el oficialismo mantiene la expectativa de lograr una media sanción el próximo miércoles 25, la falta de respuestas concretas en las últimas dos semanas ha encendido las alarmas en el Parlamento.

Desde los bloques dialoguistas advierten que la falta de definiciones pone en riesgo todo el esquema y sospechan de una estrategia gubernamental. Ante el inminente final del período ordinario, crecen las especulaciones sobre si las tratativas están siendo empujadas hacia un camino sin salida deliberado.

Para la oposición dialoguista, la parálisis legislativa no es un mero descuido de los plazos, sino una jugada calculada. Varios legisladores sostienen que el Poder Ejecutivo buscará hacer fracasar las negociaciones para prorrogar el presupuesto vigente.

Esa maniobra le otorgaría al Gobierno un mayor margen de discrecionalidad y maniobra política de cara a un año electoral clave. «Hasta ahora no nos dieron respuesta absolutamente de nada, ninguna explicación«, se lamentó un diputado de un bloque provincial con el medio Infobae.

La visita del papa León XIV al país sirvió como punto de inflexión para tratar reclamos sectoriales urgentes que aún no encuentran eco en el proyecto. Por un lado, los rectores y diversos sectores políticos exigen elevar a 11 billones de pesos el financiamiento de las universidades nacionales, muy lejos de los 7 billones contemplados originalmente.

Los subsidios al AMBA y los reclamos de las provincias

La tensión fiscal sumó un nuevo capítulo cuando los gobernadores aliados se enteraron de la decisión de la Secretaría de Transporte de reforzar los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta asistencia busca evitar subas en el boleto metropolitano, lo que desató duras críticas desde el interior productivo.

En la agenda de pendientes figuran artículos conflictivos vinculados a la seguridad social y laboral. Entre ellos se destacan la eliminación de los puntos que derogan la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo y del SUAF, temas que prometen tensar aún más la recta final del debate.

Mandatarios provinciales como el salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Martín Llaryora cuestionaron con dureza la medida por considerarla discriminatoria. Reclamaron que el discurso del equilibrio fiscal se aplica con rigor para las provincias, mientras se cede ante la presión metropolitana.

En este sentido, los gobernadores insistieron en la necesidad de reducir el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Argumentan que el Estado incumple con la asignación específica destinada al mantenimiento de las rutas nacionales, un alivio fiscal que permitiría contener las tarifas del transporte.