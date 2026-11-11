Tramitar el DNI y el pasaporte será más caro: el nuevo cuadro tarifario que fijó el Gobierno

Aumentaron el DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite y desde cuándo rigen los nuevos precios. (Archivo)

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) autorizó un nuevo cuadro tarifario para tramitar el pasaporte argentino y el DNI. Los nuevos precios empezarán a regir desde el 21 de noviembre. Las subas variarán según el trámite. El último ajuste se había aplicado a principios de marzo.

El Gobierno explicó que la actualización busca mejorar la reinversión de los recursos y acompañar el proceso de modernización tecnológica y de emisión del nuevo documento electrónico.

Los nuevos precios para tramitar el DNI y el pasaporte

De acuerdo a lo dispuesto en la resolución nacional, este mes el trámite regular pasa de $100.000 a $130.000, 30% más caro y el del Documento Nacional de Identidad costará $20.000, un alza del 100%.

En el detalle se explicó que el pasaporte argentino -que tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco para los menores- pasará a tener los siguientes valores desde el sábado 21 de noviembre:

Pasaporte regular : $130.000;

: $130.000; Pasaporte exprés : $260.000;

: $260.000; Pasaporte al instante: $429.000.

La suba alcanza también a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de $100.000 a $130.000.

El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de $100.000.

Por su parte, los DNI tendrán un ajuste de hasta 100%. El nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad es el siguiente desde finales de este mes: