El sector inmobiliario se prepara para contener el crecimiento urbano de la mano de Vaca Muerta

El mercado inmobiliario, el uso del suelo y la planificación urbana de Vaca Muerta, fueron el motivo que convocó a los referentes del sector en Neuquén, con el telón de fondo del crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región, su impacto económico, social y ambiental.

La jornada tuvo lugar este miércoles por la tarde en el auditorio de Acipan, y fue convocada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén, y contó con la disertación del arquitecto Sergio Lardies y del economista Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market.

El evento contó con el auspicio de Garantina, empresa dedicada a la emisión de garantías de fianza para alquileres, un mercado emergente y en expansión que permite unir las partes entre inquilinos y propietarios, acercando un eslabón que suele ser dificultoso al momento de concretar una operación.

El inicio de la actividad contó con las palabras de Marina Demaría, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia del Neuquén, y la bienvenida de Dante Scantamburlo, presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN).

La primera ponencia a cargo de Lardies se tituló «Planificación urbana y desarrollo territorial sustentable en la región de Neuquén». El especialista explicó la manera en que se conformó el núcleo urbano y periurbano de la confluencia, y la tendencia progresiva a la «conurbación», es decir a la conformación de un único núcleo urbano compuesto por distintas ciudades una al lado de la otra.

Estrategia. Lo que buscan los referentes del sector inmobiliario de cara al crecimiento urbano en pos de Vaca Muerta (Foto: Emiliano Ortiz).

Frente a un grupo de más de 40 referentes del mercado inmobiliario y el real estate de la zona de Vaca Muerta, Lardies hizo foco en la necesidad de la participación multi sectorial para el desarrollo urbano, la urgencia de una planificación estratégica para el uso del suelo, y la necesidad de políticas públicas que orienten el impacto del crecimiento económico sobre la expansión de las ciudades.

A su turno, la ponencia de Di Pace titulada «El futuro del mercado inmobiliario en el actual contexto económico», puso el foco en las oportunidades que presenta la coyuntura nacional y regional para el crecimiento del sector, histórico refugio de valor en momentos de alta incertidumbre.

El economista repasó la dinámica del tipo de cambio en las últimas dos gestiones de gobierno, y comparó el valor real del dólar en 2026 con el de otros momentos cercanos como la salida del corralito, la crisis hacia el final de la gestión Macri, y la pandemia. Al respecto, explicó que si bien el tipo de cambio actual luce atrasado, el problema es «acotado» en relación al que había a fines de 2023.

«Tenemos un contexto de estabilización fiscal y monetaria, con ancla cambiaria. O sea, existe un problema con el dólar, pero lo tenés más acotado» afirmó Di Pace respecto al dólar, referencia inevitable para el mercado inmobiliario y el desarrollo del real estate.

«La renta mensual de un inmueble que hace un par de años se ubicaba entre el 1% y 2%, hoy se ha normalizado a sus valores históricos, y se ubica entre el 4% y el 6%». Damián Di Pace, economista.

«Este tipo de cambio para la industria y el comercio está retrasado, pero ya no hablamos más de delirios. Esto es un avance muy importante en nuestro país y hacia eso debería ir generando una estabilización cambiaria» agregó el especialista de cara a la incertidumbre que puede traer el año electoral y su impacto sobre el rubro inmobiliario.

Di Pace repasó además el impacto negativo que tuvo la Ley de Alquileres en la oferta de inmuebles y en los valores del metro cuadrado, y señaló que «la dinámica del mercado se ha normalizado a valores históricos». «La renta mensual de un inmueble en aquel momento (con la Ley de Alquileres) era entre 1 y 2% en dólares, porque se hacía pelota la moneda y porque además estaba regulado el precio. Hoy esa renta se ubica entre el 4 y 6%«, señaló.

Por último, Di Pace estructuró cuatro nichos de mercado con proyección de crecimiento al calor de Vaca Muerta, en el actual contexto macroeconómico. A los tradicionales segmentos residencial y comercial, que presentan distintas oportunidades al ritmo del avance urbano regional, el especialista agregó el segmento industrial y el segmento logístico como los de mayor potencial a la par del avance del shale en la región.