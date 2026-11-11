La ESRN 161 de Cipolletti ya tiene edificio propio y Weretilneck anunció que comenzará la mudanza

La comunidad educativa de la ESRN 161 de Cipolletti podrá comenzar la mudanza a su edificio propio y terminar el ciclo lectivo en las nuevas instalaciones. El anuncio lo realizó este miércoles el gobernador Alberto Weretilneck, durante una recorrida junto al intendente Rodrigo Buteler por el establecimiento.

«Ya pueden empezar a mudarse. El Consejo Escolar va a habilitar todos los medios, así que cuando quieran empiezan a mudar y terminan el ciclo lectivo acá», afirmó el mandatario, quien también anticipó que la muestra de fin de año se realizará en la nueva escuela.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Adrián Carrizo, coordinador del Consejo Escolar de Cipolletti afirmó que están «ultimando los detalles de limpieza para organizar mudanza estos días».

El edificio demandó una inversión superior a los $1.400 millones (unos US$892.000) de fondos provinciales para completar una obra que había quedado paralizada por Nación. Las instalaciones cuentan con aulas modernas, espacios destinados a tecnología y robótica, gimnasio, playones deportivos y un salón de usos múltiples (SUM).

Las obras en el entorno al nuevo edificio del ESRN 161 de Cipolletti

Durante la recorrida, Weretilneck destacó las características del establecimiento y felicitó a la comunidad educativa por la posibilidad de contar finalmente con un edificio propio. «Es un edificio moderno, con playones, aulas digitales, aulas robóticas, salón de usos múltiples, con todo el confort y todas las comodidades que tiene que tener un edificio educativo», expresó.

El nuevo edificio incorpora un Aula Maker, un espacio destinado a desarrollar propuestas educativas vinculadas con la experimentación, la creatividad y el trabajo práctico.

Otra de las características del establecimiento es que parte de sus instalaciones podrán ser utilizadas por los vecinos del Distrito Vecinal Noreste. El proyecto contempla dos playones deportivos, un gimnasio y un salón de usos múltiples (SUM) con ingreso independiente, una disposición que permitirá organizar actividades fuera del horario escolar.

La construcción también busca responder al crecimiento urbano del Distrito Vecinal Noreste, un sector que demanda mayor infraestructura y servicios. Con un establecimiento secundario propio, la zona ampliará su oferta educativa y contará con nuevos espacios de encuentro para la comunidad.

Por su parte, Buteler señaló que el Municipio acompaña la inversión provincial con trabajos en el perímetro de la escuela. Las tareas incluyen la pavimentación de las calles del sector, mejoras en la iluminación y acondicionamiento de los playones y espacios públicos.

El intendente vinculó estas intervenciones con el crecimiento urbano de Cipolletti y el desarrollo de infraestructura en los distintos sectores de la ciudad.