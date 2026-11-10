Pasó el prólogo y la Vuelta al Valle corre su primera etapa en Allen

Luego del prólogo que abrió la competencia el lunes en Villa Regina, la 83° edición de la Vuelta al Valle ya disputa su primera etapa entre Allen y Guerrico.

El oriundo de Cutral Co, Maximiliano Navarrete del equipo Shania Competición, viste la casaca líder después de quedarse con el prólogo en Regina.

Shani se quedó con la contrarreloj por equipos de 5,3 kilómetros con un tiempo de 6m24s. Lo siguieron JC Competición (6m28s18) y Jeremías Competición (6m28s87).

Desde las 14 de hoy, se largó la primera etapa que unirá Allen con Guerrico. El trayecto tendrá 5 giros para completar un total de 130 kilómetros.

El circuito larga desde la Municipalidad, pasa por la Avenida Roca, llega hasta Guerrico por la Ruta 65 y conecta con Calle 4 (Haydee Coila) y el acceso Martín Fierro para terminar nuevamente frente a la Municipalidad.

Desde la organización, solicitaron a los vecinos que no dejen vehículos estacionados sobre las calles Avenida Roca, Eva Perón, Acceso Bilo, Acceso Martín Fierro e Irigoyen.