Viedma busca recuperar los taxis accesibles

La Municipalidad de Viedma busca cubrir dos licencias de taxis accesibles que quedaron vacantes luego de que sus titulares dejaran de prestar el servicio en julio de 2022 y enero de 2025.

La convocatoria apunta a recuperar los permisos previstos por una ordenanza sancionada en 2011 y establece requisitos específicos para los vehículos que transporten personas con movilidad reducida.

Dos licencias que quedaron vacantes durante años

Según el director ejecutivo de la Agencia Local de Seguridad Vial, Osvaldo Pereyra, los permisos son personales y no pueden transferirse, por lo que cuando un titular deja de prestar el servicio, el municipio debe iniciar un nuevo proceso público para cubrir esa vacante cada 30 días.

En este sentido, Pereyra señaló que desde la finalización de los convenios con los ex-taxistas habilitados y durante la gestión del titular anterior, Jorge Vilca, no hubo nuevas convocatorias.

«Estaba otro director ejecutivo. Al presentarse un solicitante, activé lo que marca la ordenanza correspondiente», manifestó el actual referente de la agencia desde marzo de este año.

En relación con el llamado público, Pereyra adelantó que, tras la publicación, otra persona se acercó a consultar por los requisitos, por lo que podría existir la posibilidad de cubrir ambas vacantes. «Estamos a la espera de que acerquen los papeles», finalizo.

¿Qué tipo de vehículos podrán prestar el servicio?

De acuerdo a la Disposición 168/2026, publicada en el Boletín Oficial municipal, las unidades deben poseer un peso mínimo de mil kg, puertas corredizas en ambos laterales y asientos traseros rebatibles.

También deberán contar con una rampa metálica retráctil de al menos 70 centímetros de ancho, con una inclinación máxima del 10%, y una plataforma móvil, mecánica o hidráulica, de al menos 1,10 metros de largo que soporte una carga aproximada de 150 kg.

La disposición excluye vehículos tipo furgón y establece que cada unidad deberá superar una inspección técnica municipal antes de ser aceptada por una vigencia intransferible de diez años. Además, señala que cada conductor deberá asistir a los pasajeros con movilidad reducida y cobrar la misma tarifa que taxis convencionales.

Movilidad reducida y el acceso al transporte

Durante la entrevista, Pereyra señaló que la falta de unidades adaptadas puede generar dificultades para quienes necesitan trasladarse a consultas o tratamientos. «Hay gente que usa mucho los servicios de ambulancia para la gente que va a fisioterapeutas», comentó.

El funcionario también se refirió a las capacitaciones realizadas junto a la empresa Ceferino para sus choferes. Según explicó, las jornadas incluyeron el funcionamiento de los sistemas hidráulicos que permiten inclinar el colectivo para facilitar el ascenso y las pautas de asistencia a pasajeros con movilidad reducida.

En este sentido, Lujan Correa, del área de Políticas Inclusivas y Accesibilidad de Viedma, señaló que el protocolo realizado en octubre alcanzó a 41 choferes e incluyó prácticas situadas a bordo de las unidades para vivenciar en primera persona las barreras que atraviesa alguien en situación de discapacidad.

En cuanto a la cantidad de unidades que actualmente se encuentran adaptadas a personas con movilidad reducida, la empresa no ha dado respuestas acerca del número, ni las facilidades específicas con las que cuentan.