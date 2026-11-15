Se corre la última etapa de la Vuelta al Valle en Allen: así está la general

La 83° edición de la Vuelta al Valle concluye hoy con la última etapa en Allen y un favorito claro al título. Si el líder Rodrigo Díaz no sufre algún contratiempo será el nuevo campeón.

El sanjuanino de JC Competición ganó tres de las cinco etapas previas. Con esa regularidad, logró sacar ventaja en la general y llegó al último día con una diferencia de más de 30 segundos con sus perseguidores.

Le saca 32» a Matías Cedeira (Agrupación 5 de diciembre) y 34» a Anderson Maldonado (Club Ciclista Cerro Largo). Si Díaz llega entre los de adelante se consagrará sin problemas.

La última etapa es la famosa «calesita» que realiza un trayecto corto en 11 vueltas que completan 110 kilómetros. Pasa por los tres accesos de Allen con largada y llegada frente a la Municipalidad.

Rodrigo «Chingolo» Díaz fue segundo en la primera etapa en Allen y después ganó dos seguidas en Regina y El Cuy. Gracias a la diferencia que hizo, en la cuarta de Cipolletti a Allen reguló y no se sumó a la fuga. En la quinta se volvió a lucir y se impuso en la subida de las Tres Cruces en Paso Córdoba.

El ciclista de JC Competición, nacido en Pocito hace 24 años, fue campeón a nivel local en esta temporada por encima de Leonardo Cobarrubia, ganador de las otras dos etapas de esta Vuelta al Valle.

La clasificación general

1° Rodrigo Daniel Díaz (JC Competición) — 13:42:38

2° Matías Nahuel Cedeira (Agrup. 5 de Diciembre) — a 32″

3° Anderson Maldonado (Club Ciclista Cerro Largo) — a 34″

4° 🇦🇷 Daniel Agustín Videla (SEP San Juan) — a 1’55»

5° Pablo Bonilla (Club Ciclista Cerro Largo) — a 1’58»

6° José Autrán (SEP San Juan) — a 3’00»

7° Maicol Tabárez (Club Ciclista Cerro Largo) — a 3’20»

8° Juan Cruz Sosa (JC Competición) — a 3’23»

9° Alejandro Quilci (Jeremías Competición) — a 3’29»

10° Leandro Cobarrubia Lucero (Shania Competición) — a 3’35»