Vuelta al Valle: Rodrigo Díaz ganó otra etapa y sigue firme en la cima

Rodrigo «Chingolo» Díaz volvió a dar muestras de su gran momento en la 83° edición de la Vuelta al Valle. El ciclista sanjuanino, representante de JC Competición, se quedó este sábado con la quinta etapa y reforzó su liderazgo en la clasificación general, cuando solo resta una jornada para el cierre de la tradicional competencia.

El recorrido tuvo una extensión de 110 kilómetros, con partida en Allen y llegada en las Tres Cruces. Fue una jornada exigente, que puso a prueba a los corredores y tuvo distintos movimientos en el pelotón. Díaz volvió a marcar diferencias y consiguió su tercer triunfo en esta edición, después de los festejos que había conseguido en la segunda y tercera etapa.

La carrera también estuvo marcada por algunos contratiempos. Una caída durante el desarrollo del parcial complicó a varios ciclistas y modificó el ritmo de la competencia. Más adelante, el grupo que venía desde atrás consiguió conectar con los fugados y dejó abierta la resolución de la jornada.

La definición llegó en el tramo final, luego de una subida que exigió al máximo a los participantes. Allí, Díaz encontró el momento para atacar y consiguió despegarse de sus perseguidores. Agustín Videla, del SEP San Juan, y Matías Cedeira, de Agrupación 5 de Diciembre, completaron el podio de la etapa, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El resultado también tuvo impacto en la clasificación general. Cedeira trepó al segundo puesto y quedó como el mejor ubicado detrás de Díaz, mientras que Videla también se mantiene en la pelea desde la parte alta de la tabla.

Con este panorama, Díaz llega a la última jornada como principal candidato a quedarse con el título. Su equipo, JC Competición, tendrá la misión de protegerlo durante el recorrido para evitar sorpresas y permitirle cerrar una semana sobresaliente en el Alto Valle.

La última etapa definirá al campeón de la Vuelta al Valle

La 83° edición tendrá su desenlace este domingo 15 de noviembre, con la disputa de la sexta y última etapa. La largada está prevista para las 14, frente a la Municipalidad de Allen, donde también estará ubicada la llegada. El circuito tendrá 110 kilómetros de extensión y comprenderá 11 vueltas.

Será el último desafío para el pelotón y la instancia que coronará al gran campeón de la tradicional prueba regional. Díaz buscará defender la ventaja que construyó durante la semana y ponerle el broche de oro a su destacada participación.