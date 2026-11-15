Quién compró Tía Maruca: los detalles del gigante que se quedó con la emblemática marca argentina de galletitas

Una de las compañías alimenticias más grandes de la Argentina cerró la compra de la tradicional marca de galletitas Tía Maruca, tras firmar un acuerdo de adquisición con Tía Maruca Argentina S.A. que abarca tanto al mercado local como a distintos países de la región.

Con esta operación, que ahora aguarda las autorizaciones regulatorias habituales para su cierre definitivo, la firma compradora pisa fuerte en un segmento clave para la mesa diaria, sumando un producto de fuerte arraigo popular conocido por su perfil artesanal y precios competitivos. La empresa que concretó la adquisición es Molinos Río de la Plata, el gigante presidido por Luis Pérez Companc.

La estrategia detrás de la compra y el peso del grupo

Como publicó anteriormente este medio, la adquisición no es un hecho aislado, sino parte de un plan de expansión. Pocos días antes de anunciar este acuerdo, Molinos completó la compra de un complejo industrial en Banda del Río Salí (Tucumán), sumando infraestructura y personal para potenciar su división de galletas.

El objetivo de la compañía es ganar volumen y escala para dar batalla en una categoría altamente concentrada, donde hoy dominan la cordobesa Arcor y la multinacional norteamericana Mondelez.

El comprador: Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, aseguró que el compromiso es «cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales y comerciales para llegar a más hogares».



Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, aseguró que el compromiso es «cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales y comerciales para llegar a más hogares». El vendedor: Pablo Tamburo, representante de la parte vendedora, destacó que tras lograr «revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas del país», inician esta nueva etapa con optimismo.

De la crisis al rescate: la historia de Tía Maruca

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca supo ganarse un lugar en las góndolas argentinas con sus clásicas pepas, surtidos y bizcochos, alcanzando en su pico de expansión cerca del 5% del mercado nacional.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de turbulencias:

2019: la empresa atravesó un complejo concurso preventivo de acreedores que obligó a reestructurar su negocio.



la empresa atravesó un complejo concurso preventivo de acreedores que obligó a reestructurar su negocio. 2024: la firma Argensun Foods asumió su control operativo y estratégico, logrando estabilizar la compañía antes de este traspaso definitivo.

Con este desembarco, Tía Maruca pasa a integrar una de las carteras de alimentos y bebidas más poderosas del país, compartiendo techo con marcas líderes como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, La Salteña, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y Nobleza Gaucha, bajo el paraguas del grupo empresarial de Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc.