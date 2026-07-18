Gorosito dio la cara tras la derrota de San Lorenzo en la Copa Argentina

Gorosito, en la conferencia de prensa tras la derrota de San Lorenzo en la Copa Argentina.

Néstor Gorosito dio la cara tras la derrota de su reestreno en San Lorenzo, que significó la eliminación de la Copa Argentina. San Lorenzo no pudo con Riestra y quedó eliminado de la Copa Argentina. En los noventa reglamentarios empataron 1 a 1 con tanos de Matías Reali y Tomás González, pero el Malevo fue más eficaz en los penales y ganó por 5-4 para meterse en los octavos de final.

El entrenador del Ciclón habló en conferencia de prensa luego de la caída por penales ante Deportivo Riestra.

⚽️ Reviví el 1-0 de @SanLorenzo ante Deportivo Riestra tras un un gran zurdazo de Matías Reali#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 https://t.co/nWF9znjIUj pic.twitter.com/S6u0hZt90J — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 17, 2026

«Los que están más decididos para patear toman la decisión de patear. Erra el que patea, el que no patea no erra. Tenemos que tener mayor volumen de juego. Tenemos que ser más constantes en la toma de decisiones y que sean correctas de forma permanente. Los partidos se ganan en la mitad de la cancha», comentó Néstor Gorosito.

⚽ Nicolás Tripichio, contundente tras la eliminación de San Lorenzo de la Copa Argentina 🇦🇷



✍️ El capitán del Ciclón calificó de desprolija la preparación del equipo



❌ La derrota ante Riestra marcó el mal comienzo en la era Gorosito



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Por su parte, Nicolás Tripichio, capitán de San Lorenzo, apuntó contra la dirigencia por la desorganización en las últmas semanas, tras la salida de Gustavo Álvarez.

«No quiero que suene a excusa. Perdimos dos semanas de pretemporada sin técnico. Un día llegás al club y entrenás con unos compañeros. Al otro día, están separados y al otro día vuelven a entrenar con nosotros. Todo muy desprolijo», disparó el futbolista del Ciclón.

En los penales: Riestra se impuso 5-4 con las conquistas de Bracamonte, Miño, Benegas, González y Céliz. Arce se lo atajó a Córdoba en el Ciclón.