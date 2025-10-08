Hace unas horas se comunicó la modificación, que sorprendió a los dirigidos por Lionel Scaloni. El cambio fue inesperado porque se dio a muy pocos días del partido. Los detalles.

Cambio de sede para el segundo amistoso de la Selección Argentina: ¿Dónde jugará vs Puerto Rico?

La Selección Argentina se está preparando para los amistosos que disputará en la fecha FIFA de octubre. En primera instancia, el equipo de Scaloni se medirá frente a Venezuela en Miami el viernes a las 21 en el Hard Rock Stadium.

Luego, la albiceleste se verá las caras frente a Puerto Rico el próximo lunes a las 20. Este partido se iba a realizar en la ciudad de Chicago, pero en las últimas horas se modificó la sede a causa de las protestas sociales que ocurren hace más de un mes en la «Ciudad de los vientos».

Por esta razón, se decidió trasladar este partido a Miami, aunque vale aclarar que este encuentro se realizará en el Chase Center, estadio del Inter Miami, el equipo de Lionel Messi. De esta forma, la Selección no deberá viajar y permanecerá durante 9 días en el estado de Florida.

Lionel Scaloni habló sobre las incógnitas para la lista del Mundial

Este martes, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y habló de diferentes aspectos: la presencia de Messi en el partido contra Venezuela, la importancia de los amistosos y los lugares que quedan libres en la lista para el Mundial.

Al ser consultado por la presencia de Messi en el primer amistoso, fue cauto: «Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Si están en condiciones, seguramente sí». La cautela del técnico se debe a que el capitán albiceleste jugó 7 partidos en los últimos 21 días, donde completó todos los encuentros.

Además, el DT comentó cuál es la idea del cuerpo técnico para estos amistosos: «Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos«. Vale aclarar que esta convocatoria tuvo varios nombres sorpresa, como Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno.

Para finalizar, Scaloni reflexionó sobre la posible lista para el Mundial: «Mas allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Los casilleros son pocos». aseguró. Y también hizo un pedido con respecto a la cantidad de jugadores convocados: «Las listas pueden ser de 23, ojalá sea de 26 (futbolistas) como parece que va a ser«, cerró.