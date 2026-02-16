SUSCRIBITE Diario papel
Se juegan las semifinales del Mundialito Femenino: los horarios y las sedes

El torneo está llegando a su fin y hoy quedarán definidas todas las finales del martes. Habrá actividad en las tres sedes de General Roca.

Redacción

Por Redacción

Este lunes, a partir de las 17, se disputarán las semifinales de la Copa de Oro y Copa de Plata del Mundialito Femenino 2026 en el Estadio Luis Maiolino, en el Complejo Deportivo Roca y en el Predio Municipal, ubicado en el norte de la ciudad.

Los encuentros en el Maiolino

Categoría Sub 12

Semifinales Copa de Oro

  • (18:00) Tomateras (1° del Grupo A) vs CAI (2° del C)
  • (18:00) Barrio Norte (1° del B) vs Círculo Italiano (1° del C)

Semifinales Copa de Plata

  • (20:30) Huahuel Niyeo (2° del Grupo A) vs Princesas (3° del B)
  • (20:30) Deportivo Roca (2° del B) vs CET Patagonia (3° del C)

Categoría Sub 14

Semifinales Copa de Plata

  • (19:00) Pueblo Viejo Las Peques (2° del A) vs Atlético Neuquén (3° del C)

Semifinales Copa de Oro

  • (22:00) Deportivo Roca (1° del A) vs Tomateras (2° del C)

Semifinales Copa Estímulo

  • (22:30) Lala Gym (4° del B) vs Luna Park de Bariloche (4° del A)

Categoría Sub 16

Semifinales Copa Estímulo

  • (19:00) Atlético Neuquén (4° del A) vs Circulo Italiano (4° del B)

La acción en el Complejo Deportivo Roca

Categoría Sub 14

Semifinales Copa Estímulo

  • (19:00) CAI Blanco (3° del A) vs Princesas (4° del C)

Semifinales Copa de Plata

  • (22:30) Pinchitas (2° del B) vs CAI Naranja (3° del C)

Categoría Sub 16

Semifinales Copa Estímulo

  • (19:00) 4 de Octubre (3° del B) vs Peña Azul y Oro (4° del C)

Semifinales Copa de Plata

  • (20:30) Lala Gym (2° del B) vs Experimental (3° del C)

Semifinales Copa de Oro

  • (22:30) Pinchitas (1° del C) vs Unión Femenina (1° del B)

La acción en el Predio Municipal

Categoría Sub 12

Semifinales Copa Estímulo

  • (18:00) 18 de Diciembre (4° del B) vs Lala Gym (4° del A)
  • (18:00) Pueblo Viejo Las Peques (3° del A) vs Club Noroeste (4° del C)

Categoría Sub 14

Semifinales Copa de Oro

  • (20:00) Unión Femenina (1° del B) vs AC Ferro (1° del C)

Categoría Sub 16

Semifinales Copa de Oro

  • (21:00) AC Ferro (1° del A) vs CAI (2° del C)

Semifinales Copa de Plata

  • (22:00) Club Torino (2° del C) vs Deportivo Roca (3° del A)

Temas

Deportivo Roca

Mundialito Femenino

