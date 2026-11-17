Giay y Nico Paz, la nueva generación, festejan junto a Julián y Enzo, dos históricos de la Scaloneta. (Foto: AP)

La Selección se recuperó de la derrota ante Uruguay y se despidió de 2026 con una victoria contundente ante Costa Rica por 7-0 en el Mario Alberto Kempes. Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron por duplicado, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada.

En una noche con muchos espacios vacíos en las tribunas, la Albiceleste volvió a mostrar su poderío ofensivo. La escasa convocatoria reflejó el nuevo escenario del equipo tras el retiro de Lionel Messi y también el impacto de los elevados precios de las entradas.

Además, Emiliano «Dibu» Martínez alcanzó un registro histórico: llegó a las 47 vallas invictas con la Selección Argentina e igualó a Sergio Romero como el arquero con más partidos sin recibir goles. El marplatense lo consiguió en 71 encuentros, contra los 96 que necesitó Chiquito.

El encuentro también marcó la despedida de Walter Samuel como ayudante de campo de Lionel Scaloni. El ex defensor fue una pieza importante del cuerpo técnico durante la era dorada de la Selección y, a partir del próximo año, continuará su carrera como entrenador principal.

Nico Paz y Julián marcaron por duplicado antes del descanso

Lionel Scaloni dispuso cinco modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque en la derrota por 2-1 ante Uruguay, el viernes pasado en la Bombonera.

La primera situación clara fue para el local. A los 5 minutos, Julián Álvarez recuperó la pelota cerca del área y tocó hacia el medio para Enzo Fernández, que recibió en la medialuna y sacó un remate que se fue apenas desviado junto al palo derecho de Patrick Sequeira.

La Selección abrió el marcador a los 8 minutos con una gran definición de Nico Paz. Julián condujo de derecha hacia el centro y tocó para Enzo, que recibió dentro del área. El volante intentó devolvérsela de taco, pero el pase quedó corto y el futbolista del Como aprovechó para definir de primera, abrir el pie y colocarla en el ángulo para el 1-0.

¡GOLAZO DE ARGENTINA! A los 7′, Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. https://t.co/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Dibu Martínez tuvo su primera intervención a los 18 minutos y evitó el empate de Costa Rica. Tras una buena subida por derecha, Gerald Taylor envió el pase atrás para Josimar Méndez, que remató de primera. El marplatense, tapado, reaccionó con un manotazo salvador con la derecha y mantuvo el cero.

Argentina amplió la ventaja a los 35 minutos. Enzo bajó unos metros para recibir como volante central y, con un preciso pase por encima de la defensa, habilitó a Giay, que se proyectó por la derecha y tocó hacia el medio para Julián. El delantero del Atlético de Madrid definió como venía y mandó la pelota al fondo de la red para el 2-0.

🇦🇷⚽ ¡GOLAZO DE ARGENTINA! A los 35′, Julián Álvarez marcó el 2-0 ante Costa Rica. https://t.co/F8PnF0Z1xK November 17, 2026

Apenas un minuto después del segundo tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo la oportunidad de marcar el tercero. Nico Paz encabezó el ataque, tocó para Julián Álvarez y el delantero abrió hacia Gianluca Prestianni, que buscó colocarla con el pie derecho, pero su remate dio en el palo.

Sin embargo, la Selección no tardó en volver a festejar. A los 38 minutos, Máximo Perrone filtró un pase entre líneas para Nico Paz, en una conexión entre los dos futbolistas del Como, y el zurdo hizo el resto: condujo, protegió la pelota con su cuerpo y giró dentro del área para sacar un derechazo que se clavó en el ángulo del primer palo y estableció el 3-0.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO! A los 38′, Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

La Scaloneta no sacó el pie del acelerador y llegó al 4-0 antes del entretiempo, nuevamente por intermedio de Julián. Román Vega recuperó alto, Mac Allister se la dejó a Prestianni y este habilitó a la Araña, que recibió por la izquierda del área, enganchó hacia su pierna hábil y sacó un potente remate al primer palo.

🇦🇷⚽ ¡GOLEA ARGENTINA! A los 43′, Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica. https://t.co/1YbfoMJmQb — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Mastantuono y Mac Allister ampliaron la goleada

Para el complemento, Scaloni decidió preservar a las dos figuras del primer tiempo: Nico Paz y Julián Álvarez dejaron la cancha y les dieron lugar a Franco Mastantuono y José López. Los ingresados tardaron apenas un minuto en hacerse notar: el Flaco tocó para el ex River, que probó de derecha y obligó al arquero a enviar la pelota al córner.

Mastantuono tuvo revancha enseguida y no la desaprovechó. A los 3 minutos del complemento, Perrone volvió a ser asistidor con un pase entre líneas para el zurdo de la Fiorentina, que controló y abrió el pie para establecer el 5-0.

🇦🇷⚽ ¡PALIZA DE ARGENTINA! A los 48′, Mastantuono marcó el 5-0 ante Costa Rica. https://t.co/ALDLfOGTDd — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

El entrenador pujatense continuó moviendo el banco y les dio lugar a dos debutantes en la Selección Mayor. Los zagueros centrales Mariano Troilo y Aaron Anselmino, surgidos de Belgrano y Boca, respectivamente, ingresaron en reemplazo de Lisandro Martínez y Facundo Medina.

A los 32 minutos del complemento llegó el sexto. Alexis Mac Allister presionó y cortó una salida desde el fondo de Costa Rica. El volante del Liverpool intentó habilitar a Mastantuono, pero un defensor interceptó el pase y la pelota volvió a quedarle. Tras sacarse de encima la marca, definió en soledad para establecer el 6-0.

¡LLEGÓ EL SEXTO DE ARGENTINA! A los 78′, Mac Allister puso el 6-0 ante Costa Rica. https://t.co/zePlU7Ggj7 — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

La goleada tuvo un último festejo con protagonismo de Mastantuono. El ex River recibió por la derecha, se asoció con Giuliano Simeone con una pared y definió de derecha al primer palo para sellar el 7-0 definitivo.

La Selección cerró el año y volverá en marzo

Con esta goleada, Argentina cerró su calendario de 2026 y volverá a la actividad en marzo del próximo año. Será el comienzo de una nueva etapa para la Scaloneta, que buscará sostener su protagonismo con una renovación que ya empieza a mostrar sus primeros nombres.

Las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenyel Michel, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges; Carlos Mora, Aarón Salazar, Andrey Soto, Josimar Méndez; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.