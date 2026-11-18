Banco Nación ofrece tasas bonificadas y el reintegro de la comisión de administración a las empresas que suscriban el Fondo de Asistencia Laboral con la entidad. (Foto: Clarín Fotografía)

Las empresas que suscriban el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con el Banco Nación pueden acceder a tasas bonificadas y al reintegro total de la comisión de administración del fondo hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta comercial de la entidad alcanza a pymes y grandes empresas de todo el país, a pocas semanas de que el FAL entrara en vigencia.

El FAL es la herramienta creada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para que los empleadores armen un fondo con el que afrontar las indemnizaciones cuando termina una relación laboral. Rige desde el 1 de noviembre y se nutre de una parte de las contribuciones patronales que las empresas ya pagan, por lo que no implica un gasto extra.

“El FAL es una herramienta que permite a las empresas constituir un fondo para prevenir y atender situaciones en donde se interrumpe la relación laboral empleado-empleador. Y una característica muy positiva que tiene el FAL es que no genera un costo para las compañías”, explicó el gerente comercial de Banca Empresas del Banco Nación, Leonardo Rufinelli.

Por eso, agregó, el banco busca llevar su propuesta a todas las empresas del mercado. La idea es que puedan operar con “el banco más importante del país” y aprovechar los beneficios comerciales.

Qué beneficios ofrece el Banco Nación a las empresas que suscriban el FAL

Según Rufinelli, el eje de la propuesta es el crédito, “la necesidad más importante que tienen las compañías en nuestra economía”. Las empresas que suscriban el FAL con el banco van a tener una bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en las líneas de capital de trabajo, descuento de cheques de pago diferido e inversión.

El gerente remarcó que las compañías también van a poder financiar sus inversiones a plazo con tasa bonificada. Para las medianas y grandes empresas, el banco suma condiciones comerciales especiales y tasas bonificadas en las operaciones call.

Reintegro de la comisión de administración del FAL hasta diciembre de 2027

Otro punto fuerte de la propuesta es el costo de administración del fondo. El Banco Nación va a devolver el 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027.

Rufinelli dijo que se trata de un plazo de hasta 14 meses, “muy superior al resto de las ofertas del mercado”. Para la entidad, este beneficio es uno de los más competitivos de su oferta para empresas.

Préstamos personales con tasa bonificada para los empleados

La propuesta también trae beneficios para los trabajadores de las compañías que se sumen. Los empleados que cobren el sueldo en el Banco Nación van a tener una bonificación de 5 puntos porcentuales en los préstamos personales Plan Sueldo.

Rufinelli señaló que la puesta en marcha del FAL coincide con el 135° aniversario del Banco Nación. La propuesta está disponible en toda la red de sucursales del país.

Con esta iniciativa, la entidad busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa y sumar nuevas compañías a su ecosistema financiero. También apunta a promover la inversión y el empleo formal.