Nelson Castro quedó en el centro de una fuerte controversia internacional después de sus declaraciones sobre la ciudad de Chiclayo, en Perú, durante la cobertura de la visita del papa León XIV. Sus comentarios sobre las condiciones de vida de los habitantes provocaron indignación en medios peruanos y generaron cuestionamientos hacia el periodista argentino. Ahora, trascendió que habría tomado una decisión para intentar cerrar el conflicto.

Según informó Primicias Ya, de A24, este miércoles 18 de noviembre, Castro tendría previsto pedir disculpas públicamente cuando regrese a Buenos Aires. La información fue revelada por Santiago Sposato durante el programa de América TV, donde también se analizaron las repercusiones del episodio que involucró al periodista de TN.

Nelson Castro pediría disculpas tras el escándalo que protagonizó en Perú

Durante la emisión de Primicias Ya, Luis Ventura se refirió a la controversia y consideró que el periodista debería tener la oportunidad de explicar sus declaraciones.

El conductor planteó la posibilidad de que Castro emitiera un comunicado o reconociera públicamente que sus palabras habían generado malestar entre los habitantes de Chiclayo.

En ese contexto, Santiago Sposato aseguró que el periodista ya habría decidido disculparse.

Según explicó, Castro se encontraba viajando desde Roma hacia Buenos Aires y tenía previsto referirse al tema una vez que llegara a la Argentina.

De esta manera, el periodista buscaría responder a las críticas que recibió durante los últimos días.

Hasta el momento, la información sobre las disculpas corresponde a lo adelantado en el programa televisivo y no a una declaración pública del propio Nelson Castro.

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo y por qué generó indignación

La polémica comenzó durante una transmisión en vivo de TN, cuando Castro recorría Chiclayo, una ciudad del norte de Perú especialmente vinculada con la historia del papa León XIV.

En diálogo con Jonatan Viale, el periodista describió las condiciones de algunas calles y viviendas de la localidad.

Sus comentarios hicieron referencia a la precariedad de determinadas construcciones, la presencia de calles de tierra y las dificultades económicas que enfrentan algunos habitantes.

La forma en que describió la ciudad fue interpretada como despectiva por distintos comunicadores peruanos, que cuestionaron el tono utilizado durante la cobertura.

Aunque Castro también destacó la hospitalidad de los vecinos, sus observaciones provocaron una fuerte reacción en medios de comunicación y redes sociales.

La dura respuesta de los periodistas peruanos contra Nelson Castro

Una de las reacciones más contundentes llegó desde Willax Televisión, donde la conductora Carla García cuestionó públicamente al periodista argentino.

La comunicadora defendió la identidad cultural de Chiclayo y sostuvo que las dificultades económicas de algunos sectores no representan la totalidad de la ciudad.

También recordó su importancia histórica, sus atractivos arqueológicos y su actividad productiva.

García lanzó duras descalificaciones personales contra Castro y cuestionó su manera de presentar la realidad peruana ante la audiencia argentina.

Las críticas también alcanzaron a Mercedes Ninci, quien participó de la cobertura periodística de la gira papal.

En medio de la controversia, circularon además imágenes de Castro durante una actividad religiosa en Lima que provocaron nuevas reacciones en redes sociales.

Un periodista peruano pidió que Nelson Castro se disculpara públicamente

El conflicto también llegó a la televisión argentina.

Durante una entrevista en Intrusos, el periodista peruano Jorge Torres Marini se refirió a las declaraciones de Castro y explicó por qué habían provocado tanto malestar.

Si bien reconoció que existen dificultades económicas y problemas de infraestructura en distintas ciudades de Perú, consideró que la manera de describir esas situaciones resultaba fundamental.

Torres Marini sostuvo que las condiciones sociales de América Latina presentan similitudes y que es posible informar sobre la pobreza sin utilizar expresiones que puedan resultar ofensivas para sus habitantes.

Además, consideró que Castro debía pedir disculpas por el tono de su cobertura.

El vínculo de Chiclayo con el papa León XIV

La controversia adquirió especial repercusión porque Chiclayo ocupa un lugar importante en la trayectoria religiosa de León XIV.

Antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló parte de su actividad pastoral en Perú y se desempeñó como obispo de Chiclayo durante varios años.

Su vínculo con la comunidad local convirtió a la ciudad en uno de los puntos de mayor interés durante la visita papal.

Por ese motivo, la cobertura periodística argentina tuvo una amplia repercusión entre los habitantes de la región.

Ahora, la atención está puesta en el regreso de Nelson Castro a Buenos Aires y en la posibilidad de que finalmente haga públicas sus disculpas, tal como adelantaron en Primicias Ya.

Por el momento, resta conocer si el periodista realizará una declaración formal y qué explicación ofrecerá sobre los comentarios que desencadenaron el conflicto.