El Directorio aprobó el 14 de octubre una actualización de la misión y visión de la compañía. Foto: gentileza.

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, informó que sigue avanzando en medidas que apuntan a ampliar su presencia en el mercado internacional a través de la prestación de servicios especializados.

El Directorio aprobó el 14 de octubre una actualización de la misión y visión de la compañía que incorpora expresamente el desarrollo y la comercialización de trabajos de operación, mantenimiento, ingeniería y ejecución de proyectos, tanto en Argentina como en el exterior.

La compañía señaló que su actual hoja de ruta reúne dos ejes de trabajo. Por un lado, el tradicional enfocado en generar energía eléctrica «de forma segura, confiable, eficiente y competitiva». Por otro, potenciar «los nuevos objetivos, desarrollar y comercializar servicios especializados».

La medida comenzó en mayo, cuando la Asamblea de Accionistas aprobó una modificación del estatuto social que incorporó formalmente la prestación y comercialización de servicios nucleares como una nueva unidad de negocios estratégica. La decisión tuvo como objetivo institucionalizar una actividad que la compañía ya desarrollaba y fortalecer su proyección en el mercado internacional.

NA-SA opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Foto: gentileza.

Qué servicios busca vender Nucleoeléctrica

La oferta de la empresa abarca distintas etapas del ciclo de vida de una central nuclear. Entre las capacidades que busca comercializar se encuentran la puesta en marcha de instalaciones, la planificación y ejecución de paradas programadas, el reemplazo de grandes componentes y la gestión integral de proyectos de extensión de vida útil.

También incluye capacitación de personal y el desarrollo de soluciones tecnológicas a medida. En ese segmento se encuentran herramientas y equipos especiales, sistemas robóticos para trabajar en entornos radiológicos y la fabricación de prototipos y piezas mediante impresión 3D.

«Durante décadas desarrollamos capacidades tecnológicas, operativas y humanas de excelencia. Hoy estamos preparados para ofrecer ese conocimiento y esa experiencia al mundo. Queremos consolidar a Nucleoeléctrica como un proveedor internacional de servicios especializados, generar nuevas oportunidades de negocios y posicionar el talento argentino en los mercados globales», afirmó Juan Martín Campos, presidente de NA-SA.

La estrategia busca posicionar a la empresa no solo como operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, sino también como proveedora de conocimiento técnico y servicios para otros desarrollos nucleares.

Cumplimiento normativo y gobierno corporativo

En paralelo, se creó la Gerencia de Cumplimiento Normativo y Ética, cuya función será fortalecer «el compromiso de Nucleoeléctrica con la integridad, la transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo», según indicó la empresa estatal.

Entre sus responsabilidades se encuentran garantizar «el cumplimiento de las regulaciones vigentes, promover una cultura ética y mitigar riesgos institucionales». La compañía consideró que estos aspectos son relevantes para respaldar su expansión comercial y fortalecer la confianza de potenciales socios internacionales.