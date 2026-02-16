Se lesionó Nico González y hay preocupación en la Selección Argentina: ¿Llega a la Finalissima?
Atlético Madrid informó que el extremo albiceleste sufrió una lesión ante Rayo Vallecano. Mirá acá el parte médico y conocé cuándo regresará a las canchas.
La Selección Argentina tendrá un duro duelo el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail en Qatar. La albiceleste enfrentará a España por la Finalissima y Lionel Scaloni ya empieza a armar la lista de convocados para este duelo.
El DT campeón del mundo sumó una preocupación de cara a esta final. Se trata de Nicolás González, que jugó los 90 minutos en la derrota 3-0 de Atlético Madrid frente a Rayo Vallecano. El extremo de 27 años terminó el partido con molestias y se le realizaron estudios.
Según el club, el futbolista tiene una lesión muscular en el muslo y estará fuera de las canchas entre dos o tres semanas: «Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición«, aclararon.
Debido a la lesión, se perderá los partidos de Liga contra Espanyol y Oviedo. Además, no estaría en el cruce por playoffs de Champions League frente a Brujas. Podría regresar ante Barcelona, por la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Este duelo está pactado para el 3 de marzo.
Según los tiempos estipulados, el ex Fiorentina llegaría sin problemas para la ventana FIFA de marzo, pero Scaloni estará atento a su recuperación. Nico González es una pieza clave para el cuerpo técnico argentino.
Por el momento, Scaloni se enfoca en recuperar a otras dos piezas claves que están teniendo poco rodaje en las últimas semanas. Estos son Giovani Lo Celso y Nicolás Tagliafico. El mediocampista arrastra una lesión miotendinosa en el muslo y el lateral tiene un esguince severo de tobillo. A pesar de estas lesiones, ambos llegarían en condiciones para la Finalissima.
