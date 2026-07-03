Presencia de murciélagos en la Escuela 168: las familias presentaron un amparo y el Consejo Escolar suspendió las clases por prevención

La presencia de murciélagos en la Escuela 168 de Roca no es un hecho nuevo. Según relataron Lía Calderón y Anamá Romano, madres de alumnos, en diálogo con RÍO NEGRO Radio, «la situación real es que los animales no quieren irse de la escuela, no es el primer antecedente, ya se sabe de antaño que están viviendo ahí».

Sin embargo, remarcaron que en las últimas semanas la magnitud del problema se agravó: «hoy por hoy es demasiada la presencia en el establecimiento«.

En diálogo con este medio, Fernanda Curuchet, Coordinadora del Consejo Escolar AVE I, confirmó que se trata de «un problema que tiene una larga data». Según explicó, hasta ahora el procedimiento habitual consistía en un proceso de erradicación que se realizaba durante el fin de semana, con la limpieza posterior del edificio y el regreso a clases con normalidad.

Ese esquema se repitió la semana del 17 de junio. «El día viernes no había ningún ejemplar en el edificio. Ya en la semana siguiente empezamos a notar que había ejemplares en el edificio«, relató la funcionaria, quien explicó que ese resultado llevó a buscar una segunda empresa.

La firma contratada Fumitec propuso un método distinto, de exclusión mediante cánulas, que permite la salida de los animales e impide su reingreso, además del sellado de otros posibles accesos. Por tratarse de una empresa privada, el turno se obtuvo recién el lunes de esta semana, día en que comenzó a trabajar.

El reclamo de las familias se formalizó el viernes pasado, luego de que circularan entre los padres videos y fotos tomadas dentro de la escuela. «A raíz de los papás que filman el otro día, el viernes fue que nos llegó una foto un murciélago muerto y ahí tomamos la decisión de ir todos los padres al consejo a hablar con Fernanda Curuchet para que nos dé una solución», aseveraron las madres.

Frente a esto Curuchet apuntó que «tanto el protocolo que maneja Educación como lo que nos indica la empresa, no sería necesaria la suspensión de actividades». Añadió que, mientras dura la suspensión, la empresa realiza inspecciones en distintos momentos del día para hacer seguimiento del tratamiento y que, hasta el momento, no habría ningún ejemplar vivo dentro del establecimiento.

Ante esta respuesta, un grupo de padres y madres presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial. «Mamás y papás fuimos ayer al Poder Judicial a meter un recurso de amparo, porque se tiene que solucionar», explicó una de las madres entrevistadas.

Horas después de esa presentación, la escuela envió un comunicado a las familias informando la suspensión de clases hasta el viernes 3 inclusive, mientras se desarrollan tareas para intervenir en el edificio.

«Por una cuestión de que se viralizaron más videos y del temor que hay entre las familias se decidió hacer la suspensión de las clases, no siendo necesario«, aseguró la coordinadora escolar.

Respecto a la solución que fue brindada para excluir a los animales, Anamá y Lía sostuvieron que la intervención no garantizaría por si sola la resolución del problema de fondo: «lo que están haciendo es barrer un poco y ocultar la basurita bajo la alfombra, esa es la realidad; son medidas correctivas provisorias».

«Acá la verdadera necesidad sería levantar el techo, asegurarnos de que no haya más nidos y de ese modo cerrarlo«.

Por el momento, la vuelta a clases prevista para el próximo lunes no está confirmada. Según el comunicado enviado a las familias, las clases permanecerán suspendidas hasta hoy viernes inclusive, y luego se informaría si la actividad se retoma con normalidad.

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Denuncian turbiedad en el agua del tanque: «sale marrón, y las porteras sacan agua de las canillas para hacer la merienda»

El reclamo excede además la cuestión vinculada a los murciélagos. Anamá y Lía remarcaron que el personal de limpieza debería ingresar más temprano para higienizar bancos y mesadas por la presencia de excremento de los animales, sin que hasta el momento se les hubiera brindado el equipo de protección correspondiente.

También plantearon dudas sobre la potabilidad del agua del establecimiento mientras persista la presencia de los animales.

En relación a esto, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Paola García, otra de las madres de estudiantes de la institución, relató: «el agua sale muy turbia, marrón y las porteras tienen que sacar el agua de las canillas de la red para poder hacer la merienda. Pero el agua del tanque, yo calculo que esa agua es la que va para el baño y los nenes recargan sus botellitas ahí».

«Se ve que no limpian los tanques, están muy sucios, y nuestro miedo es que hayan murciélagos también ahí, porque hay tantos en la escuela…», agregó.

Frente a esto, Curuchet objetó que la limpieza de tanques de todas las escuelas se llevan durante enero y febrero durante el operativo denominado Puesta en marcha. «Antes de la vuelta a clase, limpiamos los tanques de todas las escuelas. Y en realidad la limpieza se hace cada vez que la escuela lo requiere», reafirmó.

«Sabemos que también ante el corte de agua puede salir más turbia el agua, pero no significa que esté contaminada. Si se requiere se realiza la limpieza, pero eso se hizo antes del inicio del ciclo lectivo y no tuvimos inconvenientes con el agua. De igual forma, si es necesario, nosotros ante un corte enviamos agua envasada», concluyó.