Rostan escaló una posición en la general y Benavides es nuevo líder tras la Etapa 11 del Dakar

Cada vez falta menos para conocer los campeones del Rally Dakar 2026. Este jueves se corrió la Etapa 11 de la exigente prueba de resistencia, que constó con un recorrido de 346 kilómetros de especial y 536 en enlace. Comenzará en Bisha y concluirá en Al-Henakiyah.

Santiago Rostan volvió a demostrar toda su experiencia y continúa escalando posiciones. En la categoría Rally2, el neuquino completó el tramo en 3h54m53s y arribó 26°. De esta forma, subió un puesto en la general y se ubica 22°, muy cerca de su gran objetivo en esta edición: terminar entre los 20 primeros. Además, el cordobés Leonardo Cola terminó 40° y permanece en el 31° lugar en el acumulado.

Hay nuevo líder en la categoría principal de Motos. Luciano Benavides terminó 4° (+3:37) pero escaló a la primera posición de la general. El argentino tiene una ventaja de tan solo 23 segundos sobre Ricky Brabec, el principal competidor, que finalizó la jornada en la 6° ubicación (+4:56). El ganador del día fue Skyler Howes. El estadounidense realizó el recorrido en 3h9m2s.

Benavides volvió a la cima a falta de dos etapas para el final.

Podios argentinos en Challenger y SSV

En Challenger, la categoría con más participación argentina, se impusieron Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los actuales campeones acumularon su segunda victoria en 2026 y su cuarto podio en este año. Los ganadores de la etapa tuvieron un registro de 3:17:27 y escalaron hasta la 3° posición de la general (+44:04), aunque están muy lejos del líder Pau Navarro.

Cavigliasso pelea por un podio en la general.

Además, Kevin Benavides terminó 4° (+1:18) y sigue en la 10° posición en la sumatoria. El mendocino Bruno Jacomy y el piloto chileno Lucas del Río fueron 7° (+7:21), están 4° en el acumulado y con el gran objetivo de terminar en el podio de la categoría.

En Side By Side (SSV), hubo nuevo podio argentino. La dupla Jeremías González-Gonzalo Rinaldi tuvo un registro de 3h312s y culminó en la 2° posición (+0:51), sumando su cuarto podio en esta edición. Continúan en el 6° lugar del acumulado. Por otro lado, Manu Andújar y Andrés Frini fueron 7° (+4:29) y permanecen 8° en la general.

El binomio González-Rinaldi va de menos a más en este Dakar.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, el sueco Mattias Ekström fue el ganador de la etapa, con un tiempo de 2:47:22. A pesar de finalizar la jornada en la 17° posición, Nasser Al-Attiyah sigue mandando en la general. Le saca 8’40» a Nani Roma, que es su principal rival. La jornada estuvo marcada por los problemas que sufrió Henk Lategan, tras una rotura en la suspensión, que lo sacó de la pelea por el título.

Por último, en Future Mission 1000, Benjamín Pascual arribó 7° y se mantiene en la 3° posición de la general, con su moto eléctrica del equipo chino Segway.

La Etapa 12 (anteúltima) se disputará este viernes y unirá las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu. Tendrá un recorrido de 311 kilómetros de especial y 409 de enlace.