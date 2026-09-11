El “vestido de la venganza” de Lady Di sale a subasta: cuánto vale y por qué es histórico

El vestido de la venganza de Lady Di sale a subasta en Sotheby’s.-

Considerado un hito, el denominado «vestido de la venganza» que perteneció a Lady Di vuelve al centro de la escena global tras anunciarse su venta al público a través de la prestigiosa casa de remates Sotheby’s.

La emblemática pieza de seda negra, que desafió abiertamente las normas del protocolo de la realeza británica en la década de 1990, formará parte de un recorrido internacional por cuatro capitales antes de su subasta definitiva, ratificando la vigencia de la moda como un lenguaje cargado de sentido, narrativa y autonomía.

El «vestido de la venganza» de Lady Di: el diseño de Christina Stambolian y la gira internacional

La creación, concebida por la diseñadora griega Christina Stambolian, está confeccionada en crepé de seda negro con un pronunciado escote bardot con hombros descubiertos, silueta ceñida y una sobrefalda drapeada asimétrica que fluye en una discreta cola lateral.

El «vestido de la venganza» de Lady Di.-

De acuerdo con las estimaciones oficiales de Sotheby’s, el valor base de la puja oscilará entre los 150.000 y los 300.000 dólares.

Antes de la subasta programada en Nueva York para el 9 de diciembre 2026, el «vestido de la venganza» formará parte de una exhibición itinerante que recorrerá Londres, Hong Kong, Ginebra y la Gran Manzana.

El «vestido de la venganza» de Lady Di.-

La casa confirmó, además, que una parte sustancial de los fondos recaudados se destinará al Hospital Real de Edimburgo, en Escocia, institución especializada en salud mental.

El impacto comunicacional de Lady Di: la moda como mensaje y escudo

La relevancia del atuendo trasciende su confección textil: Lady Di lo lució en junio de 1994 para asistir a la gala benéfica de la Serpentine Gallery en Londres, coincidiendo con la transmisión televisiva en la que su entonces esposo, el príncipe Carlos, admitió públicamente su infidelidad.

Como remarcó Morgane Halimi, responsable global de moda en Sotheby’s, la monarca transformó esa elección en un manifiesto de fuerza que resignificó el rol de la vestimenta en el ámbito público, utilizándola no como simple adorno ceremonial, sino como un escudo y una declaración de autodeterminación.

La pieza, que ya había formado parte de una recordada subasta benéfica contra el cáncer y el sida en junio de 1997 poco antes del fallecimiento de Diana, revalida su condición de objeto patrimonial ineludible del diseño del siglo XX.