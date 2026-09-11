Energía limpia en Neuquén: CALF y el Polo Científico Tecnológico pondrán paneles solares en el Edificio ENE

La Cooperativa CALF y el Polo Científico Tecnológico de Neuquén dieron un paso estratégico hacia la sustentabilidad al firmar un convenio para la instalación de un sistema de generación solar fotovoltaica en el Edificio ENE.

Se trata de un proyecto a cargo de CALF Renova, la unidad especializada de la cooperativa que ya cuenta con antecedentes de proyectos de hasta 100 kW de potencia instalada en la región.

El proyecto contempla un sistema fotovoltaico conectado a red (On-Grid), equipos que serán instalados sobre la cubierta del inmueble ENE, ubicado en la intersección de las calles Los Paraísos y Raúl Soldi.

Dicha unidad tendrá presente el aprovechamiento de la radiación solar para producir energía eléctrica destinada al abastecimiento del complejo. Se incorporará además, la capacidad técnica para inyectar los excedentes a la red eléctrica cooperativa. De esta manera, se promueve un uso más eficiente de los recursos en un espacio que concentra una alta actividad científica, tecnológica y productiva.

Especificaciones técnicas de la obra

La instalación estará compuesta por cincuenta y seis (56) paneles fotovoltaicos bifaciales marca Jinko Solar, con una potencia unitaria de 610 Wp, montados sobre una estructura de tipo coplanar. Este conjunto aportará una potencia instalada total de 34,16 kWp, con una vida útil estimada por el fabricante de 30 años.

Para la conversión de la energía al sistema eléctrico de baja tensión, se dispondrá de un (1) inversor fotovoltaico trifásico marca Huawei de 30 kW de potencia nominal de acople, encargado de transformar la corriente en valores compatibles con la red existente de 220/380 V y 50 Hz, incluyendo además la capacidad técnica para inyectar los excedentes a la red eléctrica cooperativa.

Quiénes participaron del encuentro

Del encuentro participaron referentes clave de ambas instituciones. Por parte del Polo Científico Tecnológico e Ingeniería SIMA estuvo presente el empresario Diego Manfio, mientras que la delegación de CALF fue encabezada por su presidente, Marcelo Severini, el vicepresidente primero, Leonardo Ferreyra, el vicepresidente segundo, Carlos Quintriqueo, la secretaría general, Yenny Fonfach, la tesorera Daniela Panelli, y miembros del Consejo de Administración.

La mirada de los protagonistas

Manfio señaló que el complejo fue concebido desde sus inicios con altos estándares de inteligencia operativa, por lo que incorporar energía solar representa «un paso más que era necesario para este gran proyecto de Neuquén», el cual se integra a un predio que continúa expandiendo su infraestructura con inversiones globales que superan los 7.000 millones de pesos en sus diferentes módulos.

Por su parte, Florencia Quiroga Panelli, gerente de Finanzas y Renovables de CALF, remarcó que la transición energética «ya está ocurriendo» y se consolida con capacidades locales. En la misma línea, subrayó que la iniciativa excede la mera colocación de paneles: «Representa la forma en la que queremos construir la ciudad del futuro, el Neuquén del futuro«.

El inicio de las obras

La firma de este acuerdo marca el inicio formal de las tareas de ejecución técnica por parte de CALF Renova, afianzando el puente entre el sector cooperativo de servicios públicos y el ecosistema científico e industrial de la región.