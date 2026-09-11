Antonio Laje trasladó de urgencia a un bebé de Chubut: el sentido mensaje de la madre del niño

El periodista y piloto comercial Antonio Laje volvió a encabezar un operativo sanitario en Chubut para trasladar de urgencia a un bebé que necesitaba atención médica de alta complejidad. Julián fue derivado desde Esquel hacia Comodoro Rivadavia debido a que el hospital local no contaba con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Antonio Laje trasladó de urgencia a un bebé y su mamá agradeció el operativo

El vuelo se realizó el sábado pasado y permitió trasladar al pequeño hacia un centro de salud de mayor complejidad. El operativo quedó registrado en un video que Laje difundió en sus redes sociales, donde mostró parte del trabajo realizado en la pista y la coordinación entre el personal sanitario y la tripulación antes del despegue.

Según confirmó la madre del bebé, Julián llegó en buenas condiciones luego del traslado y pudo ser recibido sin inconvenientes en la clínica de destino. La mujer no pudo acompañarlo durante el viaje debido a que todavía permanecía internada y no había recibido el alta médica.

“Soy la mamá de Julián, el bebé que trasladaron desde Esquel a Comodoro”, escribió Estefhanie en la publicación de Laje, donde agradeció a toda la tripulación por el cuidado brindado durante el vuelo.

“Mi bebé llegó más que bien, sin problemas y listo para el recibimiento que le dieron en la clínica”, señaló la mujer. También destacó la rapidez del operativo: “Pensé que la derivación iba a demorar más y ustedes en un día ya estaban acá en Esquel buscando a mi Julián”.