Enorme expectativa por la definición del Supercross de verano en La Barda de Neuquén

Nahuel Kriger será uno de los grandes protagonistas en el cierre de la edición 30.

El Motocross Club Neuquén se prepara para vivir este sábado 28 de febrero la cuarta y última fecha de la 30° edición del campeonato nocturno de Supercross, el clásico del verano en La Barda que promete una tremenda jornada de definiciones y una jornada inolvidable.

Luego de tres capítulos con gran convocatoria y un parque de motos destacado, la temporada 2025/2026 llega a su punto culminante con campeonatos abiertos y máximas expectativas. Pilotos y equipos se jugarán todo en la última cita nocturna, ante un público que año tras año acompaña este evento histórico del motocross neuquino.

Un trazado en perfectas condiciones

Durante las últimas semanas, el club continuó trabajando sobre la pista, que se presenta en óptimas condiciones y con un trazado diseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo. La categoría MX1 anticipa una definición vibrante, con los principales protagonistas listos para dejarlo todo en la pista en busca del título.

Como condimento adicional, se anuncia la presencia de Felipe Quirno Costa, joven oriundo de San Martín de los Andes que se ha transformado en una de las mayores promesas del motocross argentino y que estará el Mundial, el próximo fin de semana en Bariloche.

“Estamos muy conformes con el desarrollo del campeonato y con la respuesta del público y los pilotos. Esta última fecha será muy especial para el club y para todos los que forman parte de esta 30° edición”, expresó Miguel Matthews, presidente del MCN.

La cuarta fecha contará nuevamente con transmisión en vivo desde las 20 a través del Canal de YouTube del Motocross Club Neuquén y Canal 10. La cobertura estará a cargo del reconocido equipo compuesto por Mariano Indaco en los relatos y Walter Casquero en los comentarios. La entrada anticipada tiene un costo de 15.000 pesos, mientras que en puerta será de 20.000.

La jornada se cerrará con el recital de Willi Traversa y su banda, que harán deleitar a todo el público y pondrán el broche final a una edición inolvidable del campeonato.