Deportivo Viedma ya conoce su rival en los playoffs de la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma ya conoce a su rival en los octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentinas de básquet. Tras finalizar la Reclasificación en la segunda categoría del básquet nacional quedaron definidos los 16 equipos que continúan en carrera por el ascenso a la Liga Nacional. El equipo viedmense enfrentará al N°1 de la Conferencia Sur, Provincial de Rosario.

Los cruces de octavos de final se disputarán al mejor de cinco juegos, con ventaja de localía para aquellos equipos que finalizaron entre los cuatro primeros de cada conferencia. La acción se pondrá en marcha el próximo 16 de abril y podría extenderse hasta el 26.

En este reacomodamiento, Deportivo Viedma se cruzará ante Provincial de Rosario, el equipo de mejor récord en la fase regular de la Liga.

El conjunto rionegrino, accedió a esta instancia tras superar la Reclasificación y ahora irá por un golpe fuerte frente a uno de los principales candidatos. El Depo viene de dejar afuera a Centenario de Venado Tuerto por 3 a 1.

En tanto, los rosarinos pasaron directo a esta instancia y fueron los mejores de todo el torneo en la fase regular con 24 triunfos y 8 derrotas. El récord de Viedma, que terminó 8°, fue de 18-14.

La serie no será sencilla para los dirigidos por Guillermo Bogliacino, ya que Provincial contará con ventaja de localía. Los dos primeros partidos se jugarán en Rosario (16 y 18 de abril), mientras que la serie irá luego a Viedma para el tercer y eventual cuarto punto (21 y 23). De ser necesario un quinto juego, volverá a disputarse en suelo santafesino el 26.

Las otras series serán Central Entrerriano-Gimnasia, Lanús-Quilmes y La Unión-Pico.

En tanto, en la Norte se medirán Amancay-Villa San Martín, San Isidro-Salta Basket, Barrio Parque-Comunicaciones y Sportivo Suardi-Santa Paula.

Los cuatro que pasen de cada llave se reordanarán de acuerdo con la posición que ocuparon en la fase regular, y cruzarán entre Conferencias: Norte contra Sur.