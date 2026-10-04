“Sea bueno o no tan bueno”: la inquietante frase de Scaloni luego de la goleada de Argentina

Le renovación de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina parece una cuestión de estado y en la conferencia de prensa posterior al 7-0 sobre Burkina Faso metió una especie de freno de mano. Es cierto que todos los caminos conducen a la continuidad, aunque en un momento de la rueda, largó: «Todavía no hay novedades. Cuando haya algo lo vamos a comunicar, sea bueno o no tan bueno».

Ese “no tan bueno” retumbó en la sala de prensa del Monumental, aunque se nota que la cabeza del director técnico está puesta en la despedida de Lionel Messi. De hecho, el cronograma de esta fecha FIFA se armó para el 10, con dos juegos en el medio que sirvieron por tres motivos: probar jugadores, que los suspendidos tachen partidos y que pasen las dos jornadas con aforo al 50%.

Scaloni llenó de elogios a Messi

Este martes a las 20 y ante Benín, Lionel Messi jugará su último partido oficial con la Selección y obviamente Scaloni se refirió al tema: «Si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado. Me escribieron de todos lados, ja. Creo que está todo dicho, solo queda disfrutarlo, queda la nostalgia que siempre hablamos de cuando no esté, ahora no va a estar», afirmó.

Y siguió: «Me imagino emoción de todo el mundo. Incluido él. Desde que pise el Monumental será un día inolvidable para todos. Agradezco ser parte de su día. Tenemos todavía dos entrenamientos con él y disfrutar del poco tiempo que queda. Deja algo inigualable«.

“Lógicamente me gustaría enfrentar a rivales potentes”

En otro momento de la entrevista, Scaloni se refirió a la calidad de los rivales y a lo que se viene para la ventaja de noviembre. Es casi seguro que los partidos no serán en Argentina y la lista de contrincantes está muy acotada, porque hay muchos duelos confirmados y los europeos disputan su Liga de las Naciones.

“No tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan siempre buscamos la parte positiva. No hay muchas variantes”, cerró el DT.