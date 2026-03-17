Sebastián Battaglia disparó contra Riquelme y confirmó su participación en las próximas elecciones de Boca

Boca atraviesa un momento delicado, con tan solo 1 victoria en los últimos 7 partidos del Apertura y con Claudio Úbeda en la cuerda floja. En medio de este panorama, Sebastián Battaglia habló con TyC Sports y dejó varias bombas contra Juan Román Riquelme.

El ídolo xeneize recordó la situación donde el por ese entonces vicepresidente hizo bajar del colectivo a los futbolistas de Boca: «Me sorprendió. Yo no sabía que estaba, yo estaba terminando la conferencia de prensa y cuando llego, él ya estaba adentro del vestuario. Obviamente que me molestó».

Luego, remarcó que se sintió subestimado y remarcó su historia en el club de la Ribera: «Me estaba faltando el respeto en un lugar que también es mío. Es mi casa, yo estuve desde los 15 años en Boca. Hoy tengo eso de ser el más ganador de la historia y pese a quién le pese lo tengo. Es mío y no me lo saca nadie», sentenció.

En 2021, Riquelme dio la orden a los jugadores de Boca de bajar del micro.

Además, recalcó el nulo apoyo interno que tuvo tras esta incómoda situación: «Hubo gente que tampoco me protegió. Que tendría que haber dicho ‘no, esperá, vení mañana’».

Su exitoso paso como DT y su futuro en la política

Battaglia también recordó su paso como entrenador por el Xeneize, donde dirigió entre 2021 y 2022. A la hora de definir su etapa, se autodefinió como el mejor DT de la era Riquelme: «Tuve los mayores logros y la mayor cantidad de cosas para valorar». En su mando, Boca logró dos títulos.

Battaglia obtuvo como DT la Copa Argentina 2020 y la Copa de la Liga 2022.

Por último, reveló que será parte de la oposición en las próximas elecciones de Boca en 2027: «De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca«, explicó.