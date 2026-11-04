Secuelas superclásicas: Rodolfo D’Onofrio sigue en llamas y apuntó contra Leandro Paredes

Al capitán de Boca le perdonaron la vida en el Súper y Rodolfo siguió con los tapones de punta.

La espuma superclásica está lejos de bajar, el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez sigue latente y Rodolfo D’Onofrio sostiene sus críticas, en el mismo tenor que el domingio, cuando se expresó en X minutos después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 9 minutos. Ahora enfiló para el lado del capitan de Boca, Leandro Paredes.

El expresidente del Millonario charló con La Página Millonaria y profundizó su descontento por el desenlace del partido, aunque se centró en el volante Xeneize y dijo: “Paredes maneja el partido porque tiene derechos que no tiene nadie. Le puede decir al referí ‘cagón’ dos o tres veces en la cara. Puede salir atrás del referí para que lo eche a Montiel. Puede pegar y que no le pongan la segunda amarilla. Es un vivo”, arrancó D’Onofrio.

Claro que después valoró esa actitud: “Me gustaría tener un 5 que haga lo mismo. Quiero lo mismo. Tiene que tener picardía. Si las cosas no se juegan limpias, tenemos que jugar ese partido. Si el referí es influenciable, habrá que hablarle al referí”.

Favoritismos en la AFA

D’Onofrio también cargo contra la AFA que lidera Claudio Chiqui Tapia y afirmó que «les va mal a quienes no son los amigos de ellos. Tienen su mérito para estar donde están en la tabla de posiciones. ¿Quiénes son los tres primeros? Pensá un poquito. Juegan muy bien los tres, primero hay que decir eso, pero da la casualidad de que Boca, Rosario Central y Argentinos son los amigos”.