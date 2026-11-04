MasterChef Celebrity arrasó en el rating con la eliminación de Diego Ramos: cuánto le sacó a El Trece

MasterChef Celebrity volvió a imponerse en el rating de la televisión argentina durante la noche del martes 3 de noviembre de 2026. La quinta gala de eliminación, que terminó con la salida de Diego Ramos, mantuvo la atención de los espectadores y consolidó el liderazgo de Telefe frente a El Trece.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, sobre la base de las mediciones de Kantar IBOPE, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 13,1 puntos de rating, una cifra que lo ubicó ampliamente por encima de las propuestas de los demás canales de aire.

Cuánto midió MasterChef Celebrity y cómo le fue frente a El Trece

El reality comenzó la noche con 9,4 puntos de rating y fue incrementando su audiencia a medida que avanzaba la competencia.

Poco después de las 22:15 superó los 10 puntos y, cerca de las 22:24, ya rondaba los 11. El pico máximo llegó alrededor de las 23, cuando alcanzó los 13,1 puntos, mientras los participantes preparaban sus platos.

En la misma franja, Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, registró entre 4,3 y 4,4 puntos.

Por su parte, El Nueve y América TV marcaron 1,3 puntos cada uno, mientras que la TV Pública alcanzó los 0,5 puntos.

De esta manera, MasterChef Celebrity volvió a demostrar su fortaleza en el horario central y llegó a casi triplicar la audiencia de su principal competidor en el momento de mayor encendido.

La eliminación de Diego Ramos y la visita de Guillermo Coppola

La gala del martes tuvo como desafío principal preparar ñoquis caseros con una salsa a elección, una consigna que puso a prueba la creatividad y la técnica de los famosos.

La noche también contó con la participación especial de Guillermo Coppola, quien compartió anécdotas de su vida y promocionó la serie inspirada en su historia.

Tras las devoluciones del jurado, Grego Rossello, Hernán Coronel, de Mala Fama, y Diego Ramos quedaron entre los participantes con las preparaciones más cuestionadas.

Finalmente, Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2026, luego de presentar unos ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul que no lograron convencer completamente a los chefs.

Su despedida dejó uno de los momentos más emotivos de la noche, en una emisión que combinó tensión, humor y buenos números de audiencia para Telefe.