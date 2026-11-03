Árbitros confirmados para la última fecha del Clausura: Nicolás Ramírez no fue designado

La Liga Profesional confirmó este martes las designaciones arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura 2026, que tendrá definiciones en todos los frentes. Uno de los principales focos estará puesto en la pelea por el título de Liga, que se resolverá el sábado desde las 17.30, con tres partidos en simultáneo.

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan con posibilidades de quedarse con la tabla anual. El Xeneize y el Bicho suman 60 puntos, mientras que el Canalla tiene 59. Sin embargo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena es el único que depende de sí mismo: su diferencia de gol (+22 contra +12 de Argentinos) le da una ventaja importante en caso de igualdad de puntos. Para consagrarse, le alcanzará con ganarle a Defensa y Justicia.

Los tres encuentros tendrán lugar el sábado a las 17.30. Sebastián Zunino dirigirá a Boca ante Defensa y Justicia, Pablo Dóvalo estará en Argentinos-Huracán y Hernán Mastrángelo será el árbitro de Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto. El Xeneize marcha segundo en la zona A, con 30 puntos, y una victoria también le asegurará la localía en los octavos y cuartos de final. Por su parte, Central y Argentinos comparten la cima de la zona B, con 31 unidades.

Otro de los focos estará en River, que visitará a Aldosivi el jueves desde las 15. Bryan Ferreyra fue designado para dirigir al Millonario, que ya no tiene posibilidades de pelear por la clasificación a la Copa Libertadores mediante la tabla anual, donde marcha octavo con 52 puntos. Sin embargo, el encuentro será importante para su ubicación en la zona B: está cuarto con 23 unidades y necesita asegurar ese lugar para definir, como mínimo, los octavos de final en el Monumental.

En tanto, Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha. El árbitro del último Superclásico, que terminó con triunfo de Boca por 1-0 en la Bombonera, solicitó licencia por una intervención quirúrgica programada. Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en ese encuentro, sí tendrá actividad: será el encargado de la tecnología en Instituto-Newell’s, el sábado a las 22.

Por último, Independiente y San Lorenzo se jugarán sus chances de clasificación a los playoffs en la zona A. El Rojo marcha octavo con 20 puntos y asegurará su boleto con una victoria ante Deportivo Riestra, el viernes a las 19.15, con Juan Pafundi como árbitro. El Ciclón, por su parte, está noveno con 19 unidades y necesita ganarle a Platense, en el mismo horario, para mantener sus posibilidades. Felipe Viola será el juez de ese encuentro.

La fecha comenzará el jueves 5 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 8. Además del campeón de la tabla anual, quedarán definidos los últimos clasificados a los playoffs y los puestos de acceso a las competencias continentales.

Los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Asistentes: Cristian Navarro y Diego Martin.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: José Carreras. AVAR: Wenceslao Meneses.

19.15 Gimnasia – Belgrano

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Javier Uziga y Joaquín Badano.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Andrés Merlos. AVAR: Lucas Cavallero.

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Federico Cano y Juan Racciardi.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR: Fabrizio Llobet. AVAR: Iván Núñez.

19.15 San Lorenzo – Platense

Árbitro: Felipe Viola.

Asistentes: Eric Grunmann y Ramón Ortiz.

Cuarto árbitro: Julián Beligoy.

VAR: Laura Fortunato. AVAR: Diego Romero.

19.15 Independiente – Deportivo Riestra

Árbitro: Juan Pafundi.

Asistentes: Hugo Páez y Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Martín Desposito.

VAR: Juan Pablo Loustau. AVAR: Maximiliano López Monti.

19.15 Unión – Vélez

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: José Castelli y Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela. AVAR: Juan Del Fueyo.

22.00 Tigre – Sarmiento

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Asistentes: Diego Bonfa y Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

VAR: Sebastián Habib. AVAR: Carla López.

22.00 Banfield – Atlético Tucumán

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Asistentes: Facundo Rodríguez y Robertino Rosas.

Cuarto árbitro: Matías Billone.

VAR: Adrián Franklin. AVAR: Ernesto Callegari.

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia

Árbitro: Facundo Tello.

Asistentes: Gabriel Chade y Miguel Savorani.

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Jorge Baliño. AVAR: Diego Verlota.

15.00 Talleres – Estudiantes

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Asistentes: Pablo González y Antonella Pajon.

Cuarto árbitro: Guillermo González.

VAR: Nicolás Lamolina. AVAR: Gastón Iglesias.

17.30 Argentinos Juniors – Huracán

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Lucas Novelli. AVAR: Bruno Amiconi.

17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Héctor Paletta. AVAR: Jorge Broggi.

17.30 Boca – Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistentes: Sebastián Raineri y Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.

VAR: Yamil Possi. AVAR: Walter Ferreyra.

22.00 Instituto – Newell’s

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistentes: Adrián Delbarba y Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.

VAR: Silvio Trucco. AVAR: Mauro Ramos Errasti.

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús

Árbitro: Álvaro Carranza.

Asistentes: Pablo Acevedo y Javier Viglietti.

Cuarto árbitro: Federico Benites.

VAR: Fernando Echenique. AVAR: Lucas Comesaña.