La inesperada confesión de un jugador de la Selección Argentina: «Es difícil mirar a Messi a los ojos»

La Selección Argentina se medirá este jueves ante Venezuela en lo que será su último encuentro como local por las Eliminatorias. En las últimas horas, Lionel Messi ya llegó al predio de Ezeiza y un jugador sorprendió a todos al revelar detalles del capitán.

Luego de su primera convocatoria, Julio Soler, opinó sobre el astro rosarino en lo que será su primera vez en cancha junto a él. Además del defensor, Alan Varela y José Manuel López son las otras sorpresas de Lionel Scaloni.

En ese sentido, el lateral del Bournemouth reveló detalles de Messi y planteó: “Es difícil verlo a los ojos porque te impacta su figura. Espero compartir mucho con él”.

Sobre su primera chance en la Albiceleste, Soler sostuvo: «Estoy contento, estaba esperando mucho esta oportunidad. Ya quiero que llegue la tarde para estar con los campeones del mundo. No esperaba el mensaje de Scaloni«.

Otro que habló en la previa fue Alan Varela, quien también tendrá su primera chance en el combinado nacional: “Va a ser algo inolvidable para mí. Ojalá sea una fiesta para él, es el mejor del mundo, que le ha dado tanto a la Argentina».

Lionel Messi ya llegó a Argentina para las Eliminatorias

Durante la tarde de este lunes llegó el capitán al país proveniente de los Estados Unidos. Arribó junto con Rodrigo De Paul, su gran amigo y compañero también en Inter Miami.

Ambos participaron este domingo con Inter Miami de la caída en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders por 3-0, y tomaron un vuelo que los depositó en Rosario, la ciudad natal de la Pulga, antes de emprender el último tramo del viaje para plegarse al grupo en el predio de la AFA en Ezeiza.