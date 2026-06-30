«La libertad avanza en toda América Latina»: la felicitación de Javier Milei a Keiko Fujimori por la victoria en Perú

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular fue confirmada como presidenta electa de Perú al concluir el lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El presidente Javier Milei sostuvo que «La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás».

Fue el cuarto intento de Keiko de acceder a la primera magistratura peruana luego de no conseguirlo en las frustradas postulaciones de 2011, 2016 y 2021.

El mensaje de Javier Milei a Keiko Fujimori por su victoria en Perú

Milei sostuvo que «Perú sale del socialismo» y felicitó a Keiko «por su histórica victoria«.

«El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad», escribió el presidente argentino.

Y agregó: «Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario».

Los números de Keiko Fujimori en la victoria en Perú

Según detalló el organismo oficial, al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento.

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755. Esto representa una diferencia de solo 49.641 votos.

“Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, declaró Fujimori durante breves declaraciones a la prensa local.

Con Noticias Argentinas