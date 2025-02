Sergio Ramos explicó por qué no llegó a Boca y eligió al Monterrey de Demichelis

Tras meses de incertidumbre sobre su futuro, Sergio Ramos finalmente fue presentado como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey. El experimentado zaguero de 38 años, quien se encontraba entrenando por su cuenta desde mediados de 2024, volvió a la actividad profesional y reveló detalles de su decisión.

El exjugador del Real Madrid mantuvo conversaciones con Boca, pero nunca hubo un acuerdo formal. En un video publicado por la institución mexicana, el futbolista campeón del mundo con España en 2010 explicó qué lo llevó a aceptar la propuesta del conjunto regiomontano, que dirige Martín Demichelis.

«Es algo que al final me aporta un equilibrio que yo tanto buscaba. Creo que Rayados me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando y que no me había ofrecido nadie. Equilibrio en el mercado, en el país, como ciudad, como afición, a nivel familiar y de vestuario», explicó el defensor.

Un defensor de calidad mundial.🔝¡Bienvenido al orgullo de la ciudad, @SergioRamos!⛰️Ⓜ️

Ramos también destacó que Monterrey y su entorno encontraron un «punto de encuentro» que hizo que ambas partes estuvieran cómodas con el acuerdo. Su elección deja atrás la posibilidad de jugar en Argentina, donde su nombre sonó con fuerza en el mercado de pases del Xeneize.

Uno de los detalles llamativos de su llegada a Rayados fue la elección del dorsal 93, un número que lo marcó en su carrera. Desde el Merengue lo felicitaron en redes sociales recordando su histórico gol en la final de la Champions League 2014 en el minuto 93.

"Soy @SergioRamos y soy Rayado. ¡Arriba el Monterrey!"💙🤍



"Soy @SergioRamos y soy Rayado. ¡Arriba el Monterrey!"💙🤍

No te pierdas la entrevista completa en nuestro canal de YouTube

Sergio Ramos se unirá al plantel de Monterrey con la mira puesta en el Mundial de Clubes 2025, donde compartirá grupo con River. El cruce entre el equipo de Marcelo Gallardo y los Rayados será el 21 de junio en Los Ángeles, en un duelo que promete ser electrizante.

El Millonario debutará con el Urawa Red Diamonds de Japón el martes 17 y cerrará con el Inter de Milán el martes 25, ambos partidos en el Lumen Field de Seattle.