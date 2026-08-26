Meta acordó pagar 17 mil millones de dólares para poner fin al juicio por adicción a las redes: a qué medidas de seguridad se comprometió

Adam Mosseri, director de Instagram, una de las redes que pertenecen a Meta. Foto: AP.



Meta acordó pagar 17 mil millones de dólares y agregar medidas de seguridad infantil a sus plataformas de Facebook e Instagram para poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y resolver las demandas presentadas por 47 estados, anunciaron el miércoles los fiscales generales estatales.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023, pero lo pactado acorta el juicio, en el que se esperaba que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, subiera al estrado ante un jurado en un tribunal federal de California.

Juicio a Meta: acuerdo para pago millonario

El acuerdo asciende a 353 millones de dólares solo en Virginia y es uno de los más importantes en la historia de la protección al consumidor del estado, según declaró el fiscal general Jay Jones en un comunicado.

“Durante años, Meta engañó intencionadamente al público sobre las características de diseño adictivas y dañinas que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes”, declaró Jones. El acuerdo “pondrá fin a estas prácticas peligrosas y brindará una solución efectiva que protegerá a los niños de los peligros en línea”.

Meta afirmó en una publicación de blog que estaba «basándose en nuestros esfuerzos de larga data para empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes».

“Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es fundamental para Meta”, declaró la compañía. “Queremos hacer las cosas bien tanto para padres como para adolescentes, y por eso nos hemos asociado con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar en el sector”.

La empresa instó a sus rivales a adoptar medidas de seguridad similares.

El acuerdo de 17.000 millones de dólares representa solo una fracción de los ingresos de Meta en 2025, que ascenderán a 201.000 millones de dólares.

Por qué fue la acusación a Meta: inició el juicio la semana pasada

La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones que generan adicción en los niños a sus plataformas y ocultarlas al público. También argumentaba que Meta infringía las leyes federales al recopilar sistemáticamente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El juicio dio comienzo la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, inició su testimonio el martes por la noche y defendió la trayectoria de Meta y sus avances en materia de seguridad y privacidad infantil.

Se esperaba que los casos en otros estados fueran a juicio más adelante. Además, nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.

Qué medidas de seguridad deberá adoptar Meta

En virtud del acuerdo propuesto, Meta aceptó adoptar una serie de medidas de seguridad, incluido un límite máximo de tiempo diario y pausas para que los niños utilicen Instagram y Facebook.

iminará las notificaciones push durante el horario escolar de lunes a viernes e implementará medidas «sólidas» de verificación de edad y controles de contenido «apropiados para la edad» para prevenir el acoso escolar y el material dañino sobre trastornos alimenticios y autolesiones.

Habrá controles parentales más estrictos y fáciles de usar, así como límites en las funciones de comparación social, como el número de «me gusta».

AP