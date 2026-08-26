Neuquén lanzó un sistema que permitirá monitorear el 100% del tránsito en tiempo real

El sistema permite conocer qué sucede en la ciudad en tiempo real. Foto: Gentileza.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, inauguró este miércoles el Centro de Información Urbana (CIU), un sistema que permitirá visualizar el 100% del tránsito en tiempo real.

La nueva herramienta brindará información sobre distintos servicios de la ciudad como los semáforos con Inteligencia Artificial (IA), el transporte público de pasajeros, la recolección de residuos y el sistema Si Bici.

CIU: «Permite proyectar y planificar una ciudad moderna”.

“Transformamos la ciudad de Neuquén en una ciudad tecnológica y moderna. Hoy estamos inaugurando el Centro de Información Urbana, que nos posibilita tener toda la información en un solo lugar”, sostuvo Gaido.

Explicó que el sistema permite conocer qué sucede en la ciudad en tiempo real y posibilita «que la municipalidad pueda proyectar y planificar una ciudad moderna”.

Aclaró que la administración de los datos estará a cargo del ejecutivo, a través del Observatorio Vial y de sus equipos técnicos y profesionales.

Foto: gentileza.

Además, destacó los semáforos inteligentes que buscarán optimizar la circulación vehicular: “Nos va a permitir que la circulación la administre no una persona, sino una tecnología que el mundo está observando”.

En esa línea, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, remarcó la importancia la puesta en marcha del nuevo sistema.

«Antes el personal municipal iba a cada sistema semafórico para ver sus desperfectos ante un aviso que veces venía por teléfono, por el 147 o por las radios. Pero hoy este sistema reporta automáticamente las fallas. Va a optimizar los tiempos, no solamente la respuesta al ciudadano, sino también internamente en el trabajo operativo nuestro de todos los días”, detalló.

Precisó también cómo funcionará el sistema semafórico inteligente sobre el corredor Doctor Ramón/ Leloir: «Toma el flujo vehicular en tiempo real y, en base a ese flujo, determina cuánto tiene que durar la onda verde, o cuándo habilita los demás cruces para atravesar la vía principal«.

Aseguró que eso «va a darle jerarquización a la vía con mayor carga vehicular, e ir alternando los tiempos dentro de parámetros establecidos por el municipio”. Agregó que el sistema no elimina los cortes, sino que optimiza los ciclos.

Por su parte, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, expresó: “Estamos dando ese paso significativo para tener un gemelo digital de la ciudad. Esta herramienta no solo nos permite ver lo que sucede en tiempo real, sino también proyectar a futuro”.

Contó que el CIU permitirá planificar nuevos recorridos de colectivos, determinar la necesidad de ampliar la recolección de residuos a nuevos barrios o proyectar nuevas bicisendas.

«Esta es la primera experiencia a nivel país que en lo implementa en su totalidad”

Sobre los detalles técnicos del sistema, Fernando Ferrero, responsable de la empresa Tacuar, explicó que el hardware utilizado es producido en Argentina y que el municipio cuenta con equipos de respaldo en la ciudad para realizar reemplazos rápidos ante posibles fallas.

Además, señaló que el sistema dispone de un backup automático ante cortes de conexión, permitiendo continuar con la operación de manera manual si fuera necesario.

Sostuvo que Neuquén es la única ciudad argentina que podrá monitorear y operar totalmente el tránsito en tiempo real. «En otras ciudades hay algún corredor que lo tiene, pero esta es la primera experiencia a nivel país que en lo implementa en su totalidad”, confirmó.