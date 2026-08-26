Elecciones 2027: Sergio Massa participó en un acto en Rosario y dio señales para la interna peronista

El exministro de Economía, Sergio Massa, asistió al evento de campaña política del Partido Justicialista (PJ) para dar un respaldo político a la eventual candidatura de Diego Giuliano a la gobernación santafesina, además de enviar una señal de unidad hacia la interna del peronismo.

En el evento, el ex candidato en las Elecciones Nacionales de 2023 se posicionó en la primera fila junto a dirigentes del PJ local y del Frente Renovador. La presencia de Massa generó expectativa por tratarse de una de sus primeras apariciones con un marcado perfil político tras las elecciones.

Sergio Massa participó en un acto en Rosario y brindó su apoyo a la interna peronista

El exministro de Economía dejó un breve mensaje ante los medios presentes, donde enfatizó que «la unidad es lo más importante» para el armado del peronismo. Por su parte, Giuliano destacó el acompañamiento de Massa como uno de los líderes clave de un proyecto alternativo, en un marco de movimientos estratégicos del peronismo rumbo al ciclo electoral de 2027.

La convocatoria mostró una amplia foto de convergencia dentro del justicialismo de la provincia, registrándose como principal ausencia la del sector alineado con el exgobernador Omar Perotti.

Por su parte, Giuliano destacó a Massa como un referente clave para articular una propuesta alternativa al Gobierno nacional, en el marco de una serie de movimientos tácticos del peronismo rumbo a la campaña electoral de 2027.

Al término de la actividad, el político conversó brevemente con la prensa y enfatizó sobre la reorganización del espacio que «la unidad es lo más importante» para encarar el próximo escenario electoral.

Quiénes participaron del evento del PJ en Santa Fe

El acto logró convocar a una amplia gama de referentes y miembros del partido en la región, entre ellos:

Germán Martínez

Marcelo Lewandowski

Juan Monteverde

Caren Tepp

Florencia Carignano

Lucila De Ponti

Eduardo Toniolli

Armando Traferri

Guillermo Cornaglia.

También asistieron dirigentes sindicales y referentes territoriales.

La jornada también estuvo marcada por ausencias políticas de peso, registrándose principalmente la falta de representación del espacio alineado con el exgobernador Omar Perotti.

Con información de NA.