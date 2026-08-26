Salarios estatales en Neuquén: hubo acuerdo con el último gremio y crearán vacantes en un organismo

El Gobierno provincial firmó ayer el último acuerdo salarial que le quedaba pendiente para el segundo semestre del año y los primeros meses del 2027 luego de llegar a un entendimiento con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), que había planteado reparos en la negociación paritaria.

La reunión se realizó en Casa de Gobierno y sirvió para sellar el convenio, que hizo foco en una serie de puntos específicos que se reclamaban desde la entidad gremial.

El esquema, en lo salarial, replica lo acordado con el resto de los sindicatos en la mesa de julio e implica la continuidad de los incrementos trimestrales de acuerdo a un ponderado entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia y la Nación entre julio de este año y junio de 2027.

Los trabajadores viales también recibirán un aumento adicional del 4% en los haberes de noviembre y otro del 3% en enero, además de dos sumas extraordinarias, no remunerativas y no bonificables de $410.000 y $480.000 a pagarse en septiembre y enero.

La firma de la pauta salarial contó con la participación del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la secretaría de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y el secretario general de la UNAVP, Carlos Roselli.

El planteo por los ingresos a la dirección de Vialidad

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el referente sindical destacó la firma del acuerdo y recordó que la organización había planteado reparos, en particular, por el ingreso de 64 agentes a la dirección provincial de Vialidad sin considerar «los sectores que necesitaban sumar más recursos».

Si bien esta última disposición «ya es un hecho», dijo que se convino trabajar con las autoridades sobre las necesidades que existen en la entidad vial. En esa línea adelantó que el Gobierno aceptó anexar a ese listado de 64 personas «otras 12 vacantes» creadas por la jubilación de personal.

En el comunicado oficial el ministro Tobares aclaró que la pauta «está dentro de los lineamientos genéricos en los que hemos cerrado los acuerdos con el resto de los gremios», siendo la que «mayor protección brinda a los trabajadores públicos en todo el país«.

“Haber alcanzado un entendimiento con los trabajadores viales es muy importante, nos posiciona con una pauta salarial acordada hasta junio de 2027 prácticamente con todos los gremios”, añadió.

Además de lo vinculado estrictamente con lo económico, la paritaria también abordó «aspectos particulares» del sector como «ascensos, promociones y la creación de vacantes para reforzar los planteles».

Por otra parte el Gobierno y el sindicato acordaron darle continuidad a la mesa para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, así como el desarrollo de meses técnicas dentro de la dirección provincial.