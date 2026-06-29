Adiós al número de teléfono: cómo los nombres de usuario de WhatsApp reforzarán tu privacidad

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales de comunicación, WhatsApp anunció la introducción global de los nombres de usuario, una herramienta técnica diseñada para que las personas puedan conectarse y chatear con terceros sin la necesidad obligatoria de revelar o compartir su número de teléfono privado.

Esta función de WhatsApp, largamente demandada por especialistas en ciberseguridad, comenzó su despliegue progresivo a partir de esta semana mediante una fase de reserva previa, abriendo un inmediato debate sobre los nuevos estándares de anonimato y protección de la huella digital.

El comunicado oficial de WhatsApp y el sistema de reserva de los nombres de usuario

La confirmación de esta transformación llegó de manera directa, desde la cuenta institucional de la empresa de tecnología: «Tu número de teléfono es personal y, a veces, quieres conectarte sin tener que compartirlo. Por eso, estamos introduciendo nombres de usuario para WhatsApp«, detalló el equipo de soporte técnico de la firma subsidiaria de Meta.

Según el cronograma provisto por la compañía, el lanzamiento completo de la función se integrará más adelante este año, pero los usuarios ya tienen la posibilidad de asegurar su identidad digital antes de que las denominaciones más comunes sean registradas por otros navegantes.

El proceso técnico para asentar la reserva es sumamente sencillo y se realiza en cuestión de segundos, desde el propio teléfono celular. De acuerdo con las especificaciones oficiales, el único requisito excluyente es constatar que el dispositivo cuente con la versión más reciente de WhatsApp instalada a través de las tiendas oficiales de aplicaciones.

Una vez actualizado el software, los usuarios deben ingresar al menú principal, dirigirse a la pestaña de Configuración, seleccionar el apartado de Cuenta y hacer clic sobre la opción emergente denominada Nombre de usuario, donde podrán ingresar y validar el identificador alfanumérico de su preferencia.

El impacto de la nueva actualización de WhatsApp en la seguridad de los usuarios

Este giro conceptual equipara a la aplicación con el modelo de competencia directa que sostienen plataformas como Telegram o Discord, las cuales basan gran parte de su tracción de usuarios en el cuidado del anonimato.

Ocultar el número telefónico detrás de un alias o identificador único mitiga de forma drástica los riesgos asociados al acoso virtual, las estafas digitales basadas en ingeniería social y la filtración no consentida de datos de contacto en grupos comunitarios masivos o entornos laborales informales.

La implementación de los nombres de usuario por parte de WhatsApp también prevé un fuerte impacto en el comercio electrónico y el uso corporativo, permitiendo que marcas y profesionales independientes interactúen con sus clientes potenciales resguardando su esfera íntima.