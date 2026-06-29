Murió electrocutado un joven de 18 años mientras realizaba tareas en una obra en Plottier

Murió un joven por una descargfa eléctrica en una obra en Plottier. Foto: Gentileza Municapalidad de Plottier.

Un joven de 18 años murió electrocutado mientras realizaba tareas en una obra en construcción de Plottier, en barrio Caminos del Sol. Hoy se hará la autopsia, indicaron desde Fiscalía.

El comisario inspector Rubén Pinchulef comunicó a Diario RÍO NEGRO que el hecho fue este lunes alrededor de las 10:50, sobre calle Candolle al 2300.

Murió electrocutado un joven en Plottier: qué se sabe

Pinchulef explicó a este medio que la víctima era un obrero que estaba realizando tareas de construcción de un local comercial y vivienda. En el momento de la descarga eléctrica estaba arriba de un andamio manipulando con una soga una chapa de zinc de unos ocho metros.

Según los primeros datos la chapa habría tocado un cable de línea de media tensión o hizo «arco eléctrico». La víctima era de nacionalidad boliviana. Había sido trasladada al hospital.

Por el momento no trascendió si portaba elementos de seguridad como guantes o cascos. En el sitio trabajó personal de Crimanalística y bomberos voluntarios.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron a este medio por la tarde se hará la autopsia. Intervino por el hecho la fiscal Lucrecia Sola.