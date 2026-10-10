Sin consuelo: «Fue un desastre», aseguró Franco Colapinto sobre el sábado en Singapur

Foto: AP. Un sábado para el olvido en Marina Bay. Primero, el abandono en la sprint, y luego el choque contra el muro.

Luego del abandono por la mañana en la competencia sprint, el argentino Franco Colapinto pretendía cambiar la cara y coronar una buena prueba de clasificación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con disputa en el trazado urbano de Marina Bay.

Pero el piloto de Alpine estuvo lejos de torcer el rumbo. El desbalance de su A526 le imposibilitó destacarse en la tanda cronometrada, la cual lo vio eliminado en Q2 y concluyendo en un deslucido 16° puesto.

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Si bien el rendimiento en la Q1 fue alentador, tras quedar 9° y cerca de su coequiper Pierre Gasly, la situación empeoró drásticamente en cuestión de minutos para el argentino, que terminó tocando el muro y lejos de poder mejorar sus tiempos.

Sin vueltas, luego de la qualy Franco aseguró: “Perdimos mucho el balance del auto. En el último run de Q2 fue un desastre”.

Y profundizó, en diálogo con la señal televisiva ESPN: «Creo que fue uno de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo. Así que no, no entiendo el porqué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, así que sentía como que tenía bastante por venir. Y nada, la verdad, la Q2 fue un desastre”.

"LA Q2 FUE UN DESASTRE, DE LOS PEORES BALANCES QUE TUVE EN MUCHO TIEMPO". Franco Colapinto se mostró disconforme con el rendimiento de su Alpine en la Qualy de Singapur. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BbQ0bOjkQt October 10, 2026

Difícil determinar, en tan poco tiempo, el motivo de semejante desbalance mecánico en el monoplaza. Una situación que dejó desorientado a Franco al momento de afrontar la Q2.

“Fue muy extraño, no tenía agarre trasero en la última vuelta. Fue extremadamente malo, el peor balance que tuve en todo el fin de semana. Estoy un poco perdido, para ser sincero, porque en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo», cerró el argentino que mañana, desde las 9, iniciará el decimoséptimo capítulo del año desde el 16° puesto.