Toque al muro y eliminación en Q2: Franco Colapinto largará 16° en el GP de Singapur

El pilarense quiere volver a la senda de los puntos en el GP de Singapur. La carrera se largará mañana a las 9.

Un pequeño toque contra la pared en plena vuelta rápida complicó las chances de Franco Colapinto de poder avanzar a la última instancia clasificatoria de cara al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, a celebrarse mañana en el trazado urbano de Marina Bay.

El argentino, aunque lejos de su mejor versión competitiva, venía mejorando su registro, pero un pequeño desliz y choque contra el muro en el tercer sector del circuito no le permitió mejorar, por lo que finalmente quedó eliminado en Q2 y en el 16° puesto de la tanda cronometrada.

Luego de una buena Q1, que lo encontró 9° y a medio segundo del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), el piloto de Alpine, que hoy temprano debió abandonar en la sprint por problemas técnicos, intentó mejorar el 1m 33s 261 hecho en primera instancia y situarse en el Top 10.

Pero el primer registro veloz de la Q2 lo encontró lejos de la zona clasificatoria al argentino. El 1m 33s 866 cronometrado, 6 décimas más lento que lo hecho en la instancia previa, lo obligó una segunda y última vuelta lanzada en busca de subir en el clasificador.

A falta de dos minutos de consumarse la tanda, Colapinto fue al todo o nada. Luego de mejorar en los dos primeros parciales, el Alpine N°43, en busca de exprimir los límites, perdió algo de estabilidad en una de las últimas curvas y se topó con el muro. Si bien no hubo consecuencias mecánicas evidentes, Franco no pudo mejorar y allí quedó eliminado.

Lejos de sentirse cómodo con el balance del auto, algo que evidenció desde ayer en el comienzo de la actividad, Franco intentó sacar más de lo que tenía y, lamentablemente, pagó el precio. Finalmente, el argentino culminó 16° a más de dos segundos de la punta. Un sábado muy lejos de lo esperado…

¡LA REACCIÓN EN EL BOX DE ALPINE ES LA DE TODOS! Colapinto venía cerrando su vuelta y mejorando los tiempos, pero sufrió un leve toque contra el muro y no pudo avanzar a Q3. 📌 Largará en P15 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MyhL5GI1zb October 10, 2026

Max Verstappen llegó a su Pole Position N°50

Fin de semana perfecto hasta el momento para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el callejero de Marina Bay. Luego de imponerse temprano en la carrera sprint, el tetracampeón cerró la jornada sabatina en lo más alto de la prueba de clasificación para el Gran Premio de Singapur de F1.

El neerlandés, ganador el pasado fin de semana en Sepang, logró su Pole Position N°50 en la máxima, luego de dominar con autoridad la Q3, lo que le valdrá la máxima candidatura para mañana, en busca de su primer éxito en la ciudad de los rascacielos.

Verstappen empleó 1m 31s 373 para quedarse con lo mejor de la tanda, superando por apenas 54 milésimas a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. El otro piloto de la escudería italiana, el inglés Lewis Hamilton, completó el trío de punta, a 123 milésimas.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del campeonato, largará 4° mañana; una gran oportunidad para seguir ampliando diferencias en la cima respecto a su compañero George Russell, que largará desde el fondo por el cambio de motor en su Mercedes.

La carrera de mañana, a un total de 62 vueltas, se largará a las 9 y será televisada por la plataforma Disney Plus.