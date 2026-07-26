Escala la tensión diplomática: Javier Milei acusó a a Brasil de financiar una «campaña antiargentina»

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acusándolo directamente de financiar una «campaña antiargentina», en medio de una severa escalada del conflicto diplomático entre ambas naciones.

La crisis se desencadenó luego de que el mandatario argentino participara este fin de semana en un acto político en San Pablo para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro, escenario que utilizó para lanzar fuertes agravios contra el jefe de Estado brasileño y la Justicia de ese país.

Como respuesta institucional ante lo que consideraron una injerencia en sus asuntos internos, Brasilia ordenó el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, una fuerte medida de protesta que profundiza el deterioro de una relación bilateral ya tensionada.

Lejos de retroceder, el líder libertario utilizó una entrevista radial para ratificar sus dichos, denunciar la interferencia de dirigentes con «cabezas socialistas» y contrastar su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.

Las duras acusaciones de Milei contra el gobierno de Lula da Silva

La respuesta del mandatario argentino a la crisis diplomática llegó horas después del llamado a consultas del embajador brasileño, durante una entrevista concedida a Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural. En ese marco, Milei redobló la apuesta y denunció la existencia de una campaña mediática y política en su contra. “Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel, y hoy Argentina es un faro de la libertad», aseguró el Presidente, argumentando que los ataques se deben a que su gobierno está «poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”.

En esa misma línea, Milei apuntó directamente a la administración de Lula da Silva como la principal financista de estas operaciones. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil«, disparó el Presidente, agregando que también hubo fondos provenientes de México y del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Según el mandatario, estas acciones provienen de «cabezas progresistas» y «socialistas».

Además, trajo a colación las elecciones presidenciales pasadas para denunciar interferencias previas: «Jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula?».

Por otra parte, el líder de La Libertad Avanza se quejó del impedimento de la Justicia brasileña para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario. “Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, sentenció Milei, en una clara alusión a la visita que Lula da Silva le hizo tiempo atrás a la expresidenta Cristina Kirchner.

El discurso en San Pablo y la respuesta del Gobierno de Brasil

El origen inmediato de esta nueva crisis diplomática se remonta al sábado, cuando Milei participó en la convención del Partido Liberal (PL) en San Pablo, en el marco del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Esta representó la tercera visita de Milei a Brasil desde que asumió el Ejecutivo argentino, nuevamente sin concretar reuniones con autoridades del gobierno federal.

Durante un discurso que se extendió por casi 25 minutos, el Presidente respaldó a la oposición brasileña y advirtió que el país vecino enfrentaba un «Riesgo Lula», pronosticando una crisis de deuda debido a la falta de ajuste fiscal. Sin embargo, el punto de mayor fricción se dio cuando Milei utilizó duros calificativos contra Lula da Silva, refiriéndose a él como “ladrón”, “presidiario”, “el zurdo” y “basura socialista”.

Incluso llegó a ironizar sobre un desperfecto técnico durante el acto, preguntando si «los micrófonos los mandó a tocar el ladrón».

En su alocución, también afirmó que «tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda», y apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien tildó de «basura calva».

Asimismo, cuestionó abiertamente la condena de más de 27 años de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por liderar un fallido intento de golpe de Estado en 2023.

Las declaraciones del presidente argentino no tardaron en generar repercusiones institucionales. Este domingo, el gobierno de Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, una medida adoptada directamente por el canciller Mauro Vieira tras interpretar el discurso de Milei como una inaceptable injerencia en sus asuntos internos.

Desde el Ejecutivo brasileño calificaron de “inaudito” el tono utilizado por Milei en la convención partidaria de la oposición. Bitelli tiene previsto viajar a Brasilia en las próximas horas para analizar con el Palacio de Itamaraty el evidente deterioro del vínculo bilateral, a pesar de que Brasil se mantiene como el principal socio comercial de la Argentina.

El arco político del oficialismo brasileño también salió al cruce. Edinho Silva, presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), emitió un duro comunicado señalando: “Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos». Silva añadió que las actitudes del mandatario argentino demuestran «no estar a la altura del cargo que ocupa».

Por su parte, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, utilizó sus redes sociales para criticar el modelo de La Libertad Avanza. El funcionario contrastó la «agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores» impulsada por Milei con el camino elegido por Brasil de «crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia».

Finalmente, Guimarães envió un mensaje de solidaridad al pueblo argentino, expresando su confianza en que superarán «el oscurantismo, la política del odio y el negacionismo» para retomar una agenda de desarrollo e integración regional.

Quién es Flavio Bolsonaro, el candidato que apoya Milei en Brasil

La fuerte apuesta de Javier Milei por la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro pone bajo la lupa el perfil del actual senador y primogénito del expresidente brasileño. Nacido en 1981 en Río de Janeiro, este abogado y empresario forjó una temprana carrera política que lo llevó a la Asamblea Legislativa de su estado con apenas 21 años y, posteriormente, al Senado nacional en 2018 con el respaldo de casi 4,4 millones de votos. Aunque durante años se esforzó por mostrarse ante la opinión pública como el ala «moderada» de una familia de extrema derecha, su figura hoy está atravesada por graves escándalos de corrupción, vínculos opacos y una reciente radicalización de su discurso, según detalla un exhaustivo perfil de France 24.

El quiebre definitivo con su imagen moderada quedó expuesto el pasado 21 de julio cuando, emulando la estrategia que le costó la inhabilitación política a su padre hasta 2030, reunió a representantes diplomáticos de casi 50 países para sembrar dudas sobre el sistema electoral brasileño. En ese encuentro, afirmó sin pruebas que las urnas procedían de la empresa venezolana Smartmatic, citó informes de la CIA y reclamó el envío masivo de observadores internacionales.

La maniobra fue frenada en seco por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que desmintió categóricamente las afirmaciones mediante una nota oficial, aclarando que todo el software y hardware de votación es diseñado y gestionado exclusivamente por la Justicia Electoral de Brasil.

Más allá de la retórica de campaña, el historial público del candidato está profundamente marcado por el asedio judicial. El primer gran escándalo estalló en 2020 con la causa conocida como ‘rachadina’, una matriz de desvío de fondos que consistía en obligar a los asesores legislativos a devolver parte de sus salarios. El levantamiento de su secreto bancario reveló que su estrecho colaborador, Fabrício Queiroz, recibió más de dos millones de reales en 483 depósitos provenientes de 13 asesores. Los informes oficiales (Coaf) detectaron que Queiroz movió 1,38 millones de dólares en tres años —incluyendo depósitos a la cuenta de la ex primera dama, Michelle Bolsonaro— mediante operaciones incompatibles con sus ingresos. Pese al peso de las evidencias, la justicia archivó el caso en 2021.

En la actualidad, Flávio enfrenta una nueva y explosiva controversia por el financiamiento de ‘Dark Horse’, una película autobiográfica sobre Jair Bolsonaro. Documentos filtrados confirmaron que el candidato negoció inyecciones millonarias con Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, quien hoy está encarcelado y acusado de idear un megafraude financiero de 2.360 millones de dólares.

Según la investigación, Vorcaro desembolsó unos 12 millones de dólares para la productora del filme entre febrero y mayo de 2025. En medio de este escándalo, el senador tomó la drástica decisión de rechazar la escolta de la Policía Federal alegando temor a «infiltraciones», una jugada que los analistas interpretan como un intento directo de desacreditar a la misma fuerza que hoy investiga sus finanzas.

A este complejo panorama judicial se suman los duros ataques del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que busca erosionar su candidatura exponiendo su pobre desempeño legislativo (logró aprobar un solo proyecto en siete años como senador) y compras inmobiliarias bajo sospecha, como la cancelación anticipada de la hipoteca de una mansión valuada en 1,17 millones de dólares.

Sin embargo, el dardo más pesado del oficialismo apunta a los presuntos vínculos históricos del clan Bolsonaro con grupos paramilitares. El PT reflotó que, en 2005, Flávio condecoró personalmente a Adriano Magalhães da Nóbrega, líder de la temida ‘Oficina del Crimen’ y sicario investigado por la ejecución de la concejala Marielle Franco, arrojando una oscura sombra sobre el dirigente que hoy recibe el respaldo incondicional del presidente argentino.