«Tenemos que estar todos juntos»: el mensaje de Gorosito tras la caída de San Lorenzo ante Lanús

San Lorenzo comenzó el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 frente a Lanús en La Fortaleza, pero Néstor Gorosito prefirió poner el foco en el rendimiento de su equipo antes que en el resultado.

Pïpo consideró que el equipo mostró una mejor versión respecto a su primer partido en este segundo ciclo en el Ciclón, que fue derrota por penales ante Deportivo Riestra por Copa Argentina tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y aseguró que deberá sostener esa intensidad durante los 90 minutos. «Jugamos 30 minutos bien. Erramos dos situaciones muy claras y ellos no generaron mucho peligro. Después del gol volvimos a pegar en el palo y tuvieron algunos contragolpes», analizó.

El DT también explicó que el desarrollo del partido cambió tras el tanto del Granate y reconoció que todavía hay aspectos por corregir. «Tenemos que mejorar para mantener la misma intensidad en el segundo tiempo que mostramos en el primero. Hay que trabajar, es la única forma. Los resultados son los que te dan tranquilidad», sostuvo.

Consultado por la falta de refuerzos, Gorosito evitó profundizar en el mercado de pases y dejó en claro que no era el momento para hablar de ese tema. «Lo hablamos con los dirigentes, pero este es un momento para hablar de fútbol», respondió.

Por último, el entrenador les envió un mensaje tanto a sus dirigidos como a los hinchas en medio del complejo presente que atraviesa el club. «Este es un momento para estar todos juntos. La hinchada ha demostrado ser fiel. No importan los nombres, lo más importante es el escudo y la camiseta», concluyó.