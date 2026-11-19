El argentino volverá a salir a pista a la 1 de la madrugada.

La intensa y sostenida lluvia impidió el normal desarrollo de la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, la antepenúltima fecha del calendario 2026. La primera actividad del fin de semana en el callejero de Las Vegas, Estados Unidos, concluyó sin tiempos registrados.

Ninguna de las máquinas que salió a pista logró acelerar en condiciones normales, debido a la excesiva acumulación de agua a lo largo y ancho de los 6,201 metros del trazado callejero. Las condiciones fueron tan adversas que ni siquiera se pudo completar vuelta de instalación.

El argentino Franco Colapinto recién tomó contacto con el circuito a segundos de concluir la tanda, aunque el intento del piloto de Alpine, al igual que el de su compañero Pierre Gasly, fue totalmente en vano. De hecho, el pilarense sufrió excesivo «aquaplaning» y de milagro no perdió el control de su monoplaza.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Un total de 17 pilotos intentaron en vano conducir bajo el agua y desafiar las leyes de la física. Los que más lo intentaron fueron los novatos Jack Crawford, en la butaca Aston Martin de Fernando Alonso; Ryo Hirakawa, en el Haas de Oliver Bearman, y Dino Beganovic, en la Ferrari de Lewis Hamilton, quienes se predisponían a cumplir con el programa de jóvenes proyectos (TPC).

De acuerdo a las condiciones meteorológicas, las adversidad climática podría repetirse a partir de la 1 de la madrugada del viernes en Argentina, cuando las máquinas se presten a intentar desarrollar el segundo y último entrenamiento libre.

A la marcada precipitación se le sumó la baja temperatura, otro factor negativo a la hora de conseguir buena tracción y poner en tono de carrera a los neumáticos. Ese será un elemento crucial en el resto del fin de semana.

Franco Colapinto intentará en «La Ciudad del Pecado» cortar la mala racha y volver a los puntos. El plus de potencia que otorgará el nuevo turbocompresor provisto por Mercedes Benz ilusiona a Alpine con un mejor desempeño que en carreras pasadas. Aunque para corroborar ello, habrá que esperar al domingo.