El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Mar del Plata recibió una alerta de emergencia a las 5 de este jueves. El capitán del crucero AIDAsol, de bandera italiana, solicitó asistencia médica urgente para una pasajera alemana de 63 años que presentaba síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV): hipertensión, disartria, hemiparesia y parálisis facial en el lado izquierdo.

Cómo fue el rescate de la turista alemana que sufrió un ACV cerca de Mar del Plata

La embarcación había partido desde Buenos Aires con destino a Puerto Madryn y navegaba a 79 millas náuticas —unos 146 kilómetros— de la costa marplatense al momento del pedido de auxilio. Un médico de la Autoridad Marítima Nacional se comunicó por radio con el profesional que asistía a la paciente a bordo. Tras evaluar en conjunto la pérdida de fuerza muscular, la dificultad para articular palabras y la parálisis facial, los especialistas recomendaron la evacuación aérea inmediata.

Ante el diagnóstico, la PNA ordenó al capitán poner proa hacia el puerto de Mar del Plata. En simultáneo, desde la Estación Aérea Mar del Plata —con base en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla— despegaron un helicóptero y un avión de la fuerza para interceptar el buque en alta mar.

A las 6.38, el monitoreo satelital ubicó al crucero frente al sector costero de Arenas Verdes, al este de Quequén, navegando a una velocidad de 19,3 nudos (35,7 kilómetros por hora) bajo vientos del sudoeste de 19,6 nudos. Según el parte oficial de la fuerza, las aeronaves lograron alcanzar la embarcación cuando esta se encontraba a 33 millas náuticas (unos 61 kilómetros) de la costa.

La maniobra de rescate se ejecutó bajo condiciones climáticas adversas, con llovizna, ráfagas de viento y olas de un metro y medio. Mientras el helicóptero se mantenía suspendido sobre la cubierta del AIDAsol, los rescatistas descendieron para asegurar e izar a la turista en una camilla sanitaria. Una vez a bordo de la aeronave, emprenderion el regreso hacia el continente, donde una ambulancia aguardaba en el hangar de la Estación Aérea para trasladar a la mujer a una clínica marplatense.

Cómo es el crucero AIDAsol

El buque involucrado en el operativo fue construido por el astillero alemán Meyer Werft y presta servicio desde 2011. De acuerdo con los datos difundidos por el medio Pescare, la embarcación cuenta con 253,3 metros de eslora, 32,2 metros de manga, 14 cubiertas y un calado de 7,3 metros. Está equipado con propulsión diésel-eléctrica de 36.000 kW de potencia instalada y alcanza una velocidad de 21,8 nudos (40,4 kilómetros por hora), según las especificaciones de la naviera AIDA Cruises.