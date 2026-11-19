El Senado sancionó hoy y convirtió en ley el proyecto de adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). La iniciativa, que llevaba casi tres décadas pendiente de aprobación definitiva, fue reactivada por el Gobierno de Javier Milei a raíz de un pedido expreso de Estados Unidos.

El proyecto contó con 47 votos afirmativos y 22 negativos en la Cámara alta. Impulsada desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, la norma busca agilizar los registros de propiedad intelectual a nivel internacional.

Argentina había firmado el PCT en 1970 y el Senado lo había aprobado originalmente en 1998, pero faltaba el aval de la Cámara de Diputados. En la madrugada del 27 de agosto pasado, los diputados lo aprobaron con una reserva en el capítulo dos. Con esa modificación, el texto regresó al Senado para su sanción definitiva y posterior puesta en vigor.

El debate se retomó tras una exigencia de la administración estadounidense en el marco del acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero en Washington. Aunque el dictamen estaba listo desde el 12 de mayo, el tratamiento en el recinto se demoró hasta que el gobierno de Donald Trump fijó el 23 de julio un arancel de importación del 10% para la Argentina, la tasa mínima aplicada a los socios comerciales de la región.

Qué implica la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el PCT unifica y simplifica los trámites para solicitar patentes de invención de manera simultánea a nivel internacional.

La reserva del Capítulo II tiene que ver con que al ser modificado en Diputados a instancias de laboratorios farmacéuticos nacionales, el proyecto aprobado excluye el Capítulo II, el cual regula el examen preliminar internacional de las solicitudes.

El reclamo de los laboratorios nacionales

Durante la tramitación parlamentaria, el lobby de los laboratorios nacionales, representados por Cilfa y Cooperala, logró que la Cancillería y el ministerio de Economía convalidaran dejar en reserva el capítulo dos del tratado. De este modo, el país adhiere al sistema internacional pero mantiene el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Las cámaras farmacéuticas locales advirtieron que ese apartado desprotegía a la industria nacional frente a la competencia de multinacionales, principalmente estadounidenses. Según plantearon, esa situación podía encarecer los costos del sistema de salud y generar barreras críticas para el acceso de la población a los fármacos.

Cruces en el recinto entre el oficialismo y la oposición

Al defender el proyecto, el miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), sostuvo que el país está ante “un momento histórico”. El senador formoseño afirmó que el tratado apuesta por el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones.

“Es una herramienta que simplifica y unifica los trámites internacionales; permite que una pyme de nuestras provincias, investigadores del Conicet o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual con una sola solicitud en 159 países, reduciendo costos asfixiantes”, explicó Paoltroni. Además, señaló que antes se obligaba a registrar patentes mediante socios extranjeros y destacó que la ley ratifica que “Argentina abraza la previsibilidad jurídica, respeta las reglas del juego de la economía del conocimiento y le da herramientas reales a su entramado productivo para generar valor, empleo genuino y divisas”.

En la misma línea, Guillermo Andrada (Convicción Federal) resaltó que los investigadores tendrán menos trámites mediante una “ventanilla única”. “Argentina va a aprobar este tratado, pero con una reserva. Nos estamos integrando al mundo y tenemos una chance de tener una gradualidad en esa integración”, remarcó el legislador catamarqueño.

La senadora Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones) coincidió en que la herramienta permite abrir nuevos mercados sin renunciar a decisiones soberanas, mientras que Flavia Royón (Primero Los Salteños) destacó que una sola solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bastará para proteger inventos en 159 países.

Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) recordó que durante más de 50 años el país rechazó este tratado como política de Estado. “Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por un acuerdo comercial con los Estados Unidos”, cuestionó el chaqueño.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, advirtió que los especialistas que expusieron en el Congreso están “horrorizados” porque el convenio perjudica a la industria local de genéricos. “Algunos medicamentos en Paraguay están cinco veces más baratos que en nuestro país. Hay una diferencia brutal. Todos los expertos dijeron que este tratado va a llevar a aumentos de entre el 30 y el 40% del precio de los medicamentos que ya están carísimos”, alertó.

Mayans sostuvo además que la norma garantiza los negocios de las farmacéuticas estadounidenses, que ya solicitaron 50.000 patentes. “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”, denunció el formoseño.