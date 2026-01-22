Sinner y Djokovic arrasan en el Abierto de Australia: apenas cedieron siete games

Nole está en un nivel muy alto y define con rapidez. Es clave para soñar con su GS 25. (AP)

La Rod Laver Arena se ha convertido en el patio de la casa para Jannik Sinner. Siempre da espectáculo, lleva 16 victorias en fila y su última víctima fue James Duckworth, a quien derrotó por un categórico 6-1, 6-4 y 6-2, en una hora y 49 minutos.

En la misma sintonía estuvo el gigante Novak Djokovic, que ni se despeinó para eliminar al italiano Francesco Maestrelli y, como el italiano, apenas resignó siete games: fue 6-3, 6-2 y 6-2, en el otro gran atractivo de la jornada en el Abierto de Australia.

«Gracias por el apoyo»

“Cada partido es muy difícil, así que estoy muy contento de estar en la siguiente ronda”, indicó Sinner en la entrevista a pie de pista. “Quería darles las gracias, chicos [al público]. Sé que no soy australiano, pero habéis tenido un trato muy deportivo conmigo, así que gracias por el apoyo”, cerró el Nº 2 del planeta, que busca su tercera corona al hilo en Melbourne Park.

El italiano fue capaz de salvar las tres oportunidades de break que concedió frente a un rival con quien mantenía una rivalidad igualada en el historial. Pero en esta edición del Abierto de Australia logró decantar la balanza de su lado (2-1), un día en el que elevó hasta 18 su cuenta de aces y ganó el 86% de los puntos que puso en juego con su primer saque. El estadounidense Eliot Spizzirri, que derrotó al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3, será el próximo escollo para Jannik.

El italiano se siente muy cómodo en Australia: lleva 16 triunfos en fila. (AP)

Nole, a un paso de las 400 victorias en Grand Slam

Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, tampoco sufrió demasiado para instalarse en la próxima instancia de Australia. Su mayor momento de crisis fue perder el saque por única vez en el encuentro en el 4-1 de la tercera manga, y después de salvar los cuatro primeros break points que enfrentó. Pero respondió al momento quebrando en el game siguiente e impulsándose hacia la victoria, que terminó concretando a las dos horas y 15 minutos.

Este triunfo también significa el Nº 399 del serbio en los GS, lo que amplía el récord histórico y lo distancia aún más de las 369 que llegó a sumar Roger Federer, así como las 314 que acumuló Rafael Nadal. El sábado buscará la número 400, además de su clasificación Nº 70 a cuarta ronda en un major (y Nº 18 en Melbourne). Otro dato: buscará igualar los 102 triunfos en Australia de Federer, el jugador con más victorias en la historia del torneo. Por ahora, la cuenta de Nole está en 101. Tremendo.