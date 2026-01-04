Matías Viña es nuevo futbolista de River: los detalles de la operación

Hace instantes se confirmó la llegada de Matías Viña a River. El Millonario cerró su tercer refuerzo, luego de la llegada de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambas también desde el futbol brasileño. El lateral izquierdo llega procedente del Flamengo, luego de salir campeón de la Copa Libertadores.

El jugador arriba a Núñez a través de un préstamo por un año, que tiene un cargo de medio millón de dólares. Además, existe una obligación de compra del 50% del pase si el jugador cumple ciertos objetivos a lo largo de 2026.

En las próximas horas, se hará la revisión médica y se sumará a la pretemporada en San Martín de los Andes. Su llegada a River se da luego de la salida de Milton Casco y el «no» de varios futbolistas en este puesto. Viña se caracteriza por un buen juego defensivo y una continua llegada con claridad al área rival.

El uruguayo tuvo una difícil última temporada: en agosto de 2024, tuvo una grave lesión de ligamento cruzado anterior, acompañada por una fractura en tibia y compromiso meniscal, que lo mantuvo lejos de las canchas en gran parte del 2025. Con este panorama, perdió terreno en la consideración de Filipe Luis, en un plantel plagado de estrellas que se quedó con el torneo continental.

Además, tiene una presencia continua en la selección uruguaya y en las convocatorias de Marcelo Bielsa, donde acumula 43 presencias con «La Celeste» a lo largo de su carrera. Por este motivo, el futbolista desea tener minutos, ante la inminente cita mundialista de este año.

¿Villa a River?

Los rumores se volvieron a encender: Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa. El Muñeco ya le manifestó a la dirigencia el deseo de contar con el colombiano en este 2026, que sería una pieza clave para potenciar su equipo.

La negociación no será sencilla, pero algo está claro: el ex Boca dejará Independiente Rivadavia. Hace algunos días, Daniel Vila, presidente del club mendocino, manifestó que hay conversaciones avanzadas con algunos equipos por el pase del colombiano: «Hay ofertas por el jugador. Sabemos que Villa se va a ir«.

Al momento de ser consultado por el valor del pase, el dirigente evitó hablar de montos: «No te puedo decir. Es un tema de negociación«. Extraoficialmente, se pudo saber que la Lepra pediría una suma alrededor de entre 10 y 12 millones de dólares. En la dirigencia riverplatense, comandada por Di Carlo, no estarían dispuestos a pagar esta exorbitante cifra. Con este panorama, de darse, será una negociación complicada.